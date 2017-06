​ Cipatex® é a primeira empresa do setor a receber ISO 9001:2015

Tweet no Twitter

A Cipatex®, fabricante de laminados sintéticos, conquistou a certificação ISO 9001:2015. A empresa é a primeira do segmento na América Latina a receber a última versão do certificado, concedida após auditoria realizada pela ABS (American Bureau Shipping).

Embora as companhias já certificadas tenham prazo até setembro de 2018 para realizar as adequações à nova versão da ISO 9001, a Cipatex® antecipou os processos e atendeu todas as exigências para obter o selo de gestão de qualidade.

Roberto Ferreira, gerente de Gestão e Gente da Cipatex®, destaca a importância de passar por uma auditoria rigorosa que avalia, entre vários aspectos, o planejamento estratégico, gestão de risco e satisfação dos clientes. “A certificação demonstra que a empresa está no caminho certo da busca por melhoria contínua e excelência”, comenta.

De acordo com Ferreira, nos últimos seis meses, diretores, gerentes e colaboradores se empenharam para aprimorar os processos e cumprir todos os requisitos para se adequar à nova versão. Ele diz que a Cipatex® sempre acompanhou a evolução da certificação e o cumprimento dos requisitos transcorreu de forma tranquila, sem necessidade de grandes investimentos.

A ISO 9001 é a principal referência internacional de gestão da qualidade e a recertificação assegura que empresa está com os processos de gerenciamento dentro das melhores práticas. “O selo é um diferencial competitivo que gera ainda mais credibilidade. O certificado garante ao mercado que a companhia possui um sistema confiável nas etapas de desenvolvimento e entrega do produto.”, complementa William Marcelo Nicolau, diretor-presidente da Cipatex®.

Sobre o Grupo Cipatex®

Há 53 anos o Grupo Cipatex® oferece ao mercado soluções confiáveis e inovadoras em revestimentos sintéticos e não-tecidos, buscando sempre uma posição de vanguarda, com responsabilidade social e ambiental. Criada em 1964, a companhia se diversificou constantemente e hoje conta com uma linha de produtos que atende aos setores de calçados, piscinas, bolsas e acessórios, utilidades domésticas, construção, móveis, vestuário, automóveis, esporte e lazer, brindes, material escolar e comunicação visual. Por essa dedicação tornou-se líder na fabricação de revestimentos sintéticos. Ao todo, a Cipatex® conta com cerca de 1.400 colaboradores distribuídos em cinco plantas industriais.

Alfapress Comunicações

Fabiana Groppo – Consultora de Comunicação