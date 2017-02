1ª Copa Centro Médico São José de Judô reúne 160 atletas da região

Evento é organizado pelo Projeto Pelicano, da 4ª Cia de Polícia Militar de Porto Feliz

e pelo Centro Médico São José.

Mais de 160 atletas, de todas as idades, participaram da 1ª Copa Centro Médico São José de Judô, realizada no último sábado (4/2), no Ginásio Municipal de Esportes Acácio Ferraz, em Tietê. Além do time da casa, o evento contou com a presença de competidores que vieram de Boituva, Capivari, Cerquilho e Tatuí.

Durante praticamente todo o sábado, os judocas deixaram mais do que suor nos tatames do Acácio. Deixaram, também, a mensagem de que o esporte pode unir e, ao mesmo tempo, proporcionar oportunidades para todos os que seguem seus caminhos.

Dr. Mauricio Mod, médico ortopedista e responsável técnico do Centro Médico São José, clínica com unidades em Boituva, Cerquilho e Tietê, que patrocina e dá nome ao evento, destacou a importância da iniciativa. “O Projeto Pelicano é muito importante, pois desperta nas crianças o senso de que o esporte promove a disciplina, o respeito e a amizade, além de ser um norte para o futuro”.

A competição foi organizada pela 4ª Cia de Polícia Militar de Porto Feliz, sob comando do Sargento reformado PM Marcelo Marino e do Capitão PM Enrique Guilherme Poppes Muraro, por meio do Projeto Pelicano, que oferece aulas gratuitas de judô para crianças de Tietê. Professores e autoridades compuseram a mesa de honra da 1ª Copa Centro Médico São José de Judô: Dr. Mauricio Mod; Sargento reformado PM Marcelo Marino; Diego Fernando Garcia, secretário municipal de esportes de Tietê; Sensei José Fernando Brizotti, Sargento reformado PM; Sensei Álvaro Vasquez Langer, de Jumirim; Sérgio Vicentim Modanez, proprietário da padaria Pão Nosso, de Tietê; Sensei Kleber Grando, de Boituva; Sensei Rogério Grando, de Capivari; Sensei Marcelo Denardi, de Cerquilho; Sensei Manoel Ferreira dos Santos Junior, de Tatuí e Sensei Vlastimir Rossiti, de Cerquilho.

O Sargento reformado Marino agradeceu o apoio do Centro Médico São José na realização da Copa. “Sem o apoio que nos foi dado não seria possível realizar este grande evento. Sem dúvida, serviu como mais uma forma de motivar e estimular as crianças, por meio do esporte”, frisou. Todos os atletas receberam medalhas de participação. Cada cidade participante ainda levou um troféu para casa, como forma de agradecimento.