32 cidades das regiões de Campinas e Sorocaba participam de Reunião de Trabalho no Palácio dos Bandeirantes

No encontro, foi apresentada a possibilidade de novas parcerias com o Fundo Social de Solidariedade nos cursos da Escola de Qualificação Profissional e Horta Educativa

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado (FUSSESP), Lu Alckmin, realizou nesta terça-feira, 14, no Palácio dos Bandeirantes, a 7ª Reunião de Trabalho com a participação de prefeitos, vice-prefeitos, primeiras-damas e presidentes de Fundos Municipais das regiões de Campinas e Sorocaba. Ao todo, serão 20 encontros até o mês de maio, com representantes de Fundos Municipais de todas as regiões do Estado.

O encontro tem como principal objetivo mostrar os projetos da Escola de Qualificação Profissional e da Horta Educativa que já estão em andamento, além de apresentar as novidades para 2017, como as novas parcerias que podem ser firmadas entre os municípios e o Fundo Social de Solidariedade do Estado nas áreas de Moda, Beleza, Construção Civil e Padaria Artesanal.

“São novos cursos que vão ampliar o conhecimento e as chances de gerar renda para quem mais precisa”, comentou Lu Alckmin.

Participaram da reunião 32 cidades, entre elas: Águas de Santa Bárbara, Alambari, Anhembi, Araçoiaba da Serra, Areiópolis, Avaré, Bofete, Botucatu, Cerqueira César, Cesário Lange, Conchas, Guareí, Iaras, Itapetininga, Itatinga, Itobi, Laranjal Paulista, Mogi Mirim, Manduri, Pardinho, Pilar do Sul, Porangaba, Pratânia, Rafard, Salto de Pirapora, São Manuel, São Miguel Arcanjo, Sarapuí, Tambaú, Tapiraí, Tatuí e Torre de Pedra.

Desde 2011, mais de 159 mil pessoas foram qualificadas pelo Fundo Social de Solidariedade nas unidades próprias e nos Polos localizados na capital e no interior.

