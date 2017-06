5ª FEIRA DO DOCE DE TATUÍ SERÁ NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JULHO

A Prefeitura de Tatuí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, está organizando a 5ª edição da Feira do Doce, que será realizada nos dias 21, 22 e 23 de julho, na Praça da Matriz. Na terça-feira (13), na sede da secretaria, uma reunião definiu os últimos detalhes do evento. A feira tem como objetivo fomentar o empreendedorismo dos produtores de doce, promover turisticamente o município como a “Terra dos Doces” e dar a oportunidade aos visitantes de encontrarem todas as variedades de doces da cidade em um único evento, movimentando o fluxo turístico e trazendo mais divisas a Tatuí.

A Feira do Doce é o maior evento deste segmento do interior paulista, onde são comercializados mais de 250 tipos de doces, divididos em alas temáticas, tais como: doces finos, doces tradicionais e artesanais, doces de festa e sobremesas, churros, crepes e pastéis; produtos de milho, bolos e tortas, chocolates, bebidas e brigadeiros gourmet.

Em 2016 o evento contou com um público de aproximadamente 80 mil pessoas em três dias de evento, atraindo não apenas os consumidores habituais, mas, principalmente, novos clientes, incrementando o comércio e a renda dos produtores de doces da cidade. Foram mais de 36 horas de programação musical e, conforme pesquisa feita com os expositores participantes, foi estimada a venda de mais de 168 mil unidades de doces durante a feira.

O evento ganhou visibilidade já na sua primeira edição, sendo reconhecida nacionalmente pelo SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e incluída no Calendário Turístico do Estado de São Paulo por meio da Lei Estadual nº 15.844/2015. Nas edições anteriores do evento era utilizado o nome “Festa do Doce” e, neste ano de 2017, foi adotada a nomenclatura “Feira do Doce” para enfatizar ainda mais o caráter empreendedor dos produtores de doce, sendo esse o principal foco.

Fonte: Imprensa Prefeitura de Tatuí.