A importância de treinar com um personal trainer

A Academia CorAção oferece um serviço personalizado, onde todas as aulas são de modalidade personal trainer, dentro de um ambiente agradável e com profissionais qualificados. A função do personal trainer que deve ser ministrada por um educador físico, é promover saúde, bem estar e um condicionamento físico capaz de prevenir doenças, problemas de postura e melhorar a estética corporal.

O treinamento deve ser promovido de acordo com as necessidades e limitações de cada pessoa, saber exatamente qual é o seu nível de condicionamento físico e objetivo individual para desenvolver o treino correto, tornando-o mais seguro.

A presença de um personal faz com que monotonia fique de lado e o treino seja mais variado, contribuindo para a conquista de melhores resultados. Analisar periodicamente os resultados obtidos nos treinos, acompanhar cada repetição e ensinar a maneira correta de praticar os exercícios, garantem mais segurança aos que buscam qualidade de vida.

Academia CorAção

Av. Washington Luiz, 392

Piso Superior – Centro. Cerquilho.

Centro Médico São José Fone: (15) 3288-4840