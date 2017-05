“A Inocência Está Perdida”, novo show de Matheus Ceará, se apresenta em Cerquilho

A Teatro GT traz para o interior do Estado de São Paulo Matheus Ceará, sucesso da “A Praça É Nossa” em seu novo espetáculo. Dia 04 de junho (domingo), às 19h, no Teatro Municipal.

Sinopse

O humorista Matheus Ceará segue em turnê com seu novo espetáculo “A Inocência está Perdida”, que chega à cidade de Cerquilho no próximo dia 04 de junho, domingo, às 19h no Teatro Municipal. Durante a atração, o artista volta às suas origens e revela uma realidade muito diferente dos dias de hoje.

O humorista relembra as histórias de sua infância, incluindo os causos de seus avós, Seu Antenor e Dona Leonora, e as experiências vividas com a sua esposa, Maria Caranguejo, e seus filhos, Waldisney e Disneylandia. Além das surpreendentes lembranças, que prometem muitas gargalhadas, Matheus Ceará apresentará o novo “Quadro da Máscara”, que contará com a participação da plateia.

O Artista

Matheus Martone nasceu em Fortaleza, no Ceará e aos oito anos de idade, mudou-se para o interior de São Paulo, daí o apelido de infância. Já nessa época começou a imitar os amigos e professores da escola. Percebendo o seu potencial para a carreira artística, Matheus lançou, aos 14 anos, seu primeiro show de piadas, “A Boca do Riso”. Como tinha vergonha de subir ao palco de cara limpa, adotou a indumentária comum do caipira nordestino, surgindo, assim, o personagem Matheus Ceará.

Com muito carisma e talento, através desse personagem do matuto do Nordeste, Matheus venceu, em 2010, o quadro “Quem chega lá”, do “Domingão do Faustão”, na Rede Globo, onde foi também homenageado no quadro “Arquivo Confidencial”.

Há 4 anos ele é um dos personagens mais queridos do programa “A Praça é Nossa”, do SBT, onde é responsável por alguns dos picos de audiência do semanal. Em 2015 criou o show “Socano a Bucha” e rodou o Brasil com sucesso de público, em 2016 o show “Inédito Pra Quem Nunca Viu” também lotou teatros em todo o país. Os dois shows podem ser vistos também em DVD.

Ficha Técnica:

Gênero: Comédia

Atuação e Direção: Matheus Martone

Duração: 60 minutos

Classificação Etária: 16 anos

Serviço:

Cerquilho:

04/Junho

Horário: Domingo às 19h

Teatro Municipal de Cerquilho

End: Praça Presidente Kenedy, s/n – Centro

Telefone: (15) 3384-2634 – www.teatrogt.com.br

Valores:

Inteira: R$ 60,00

Meia-Entrada: R$ 30,00

Bônus: R$ 30,00

Vendas:

Bilheteria do Teatro (Terça-feira a sexta-feira das 9h às 17h00 | Sábados e Domingos – Quando há espetáculo, a partir das 14h) Fone: (15) 3384-2634

Pela internet: www.bilheteriarapida.com

Regras para Meia-Entrada:

Estudantes (Com Cartão da Instituição Educacional com data de validade ou Boleto – Atestado de Matricula do mês vigente)

Idosos e Terceira Idade (Cartão de Aposentado ou RG para maiores de 60 anos)

Professores Rede Pública (Holerite ou Documento que comprove)

Regras Promocionais:

CLUBE GT – Os sócios do Clube GT tem 50% de desconto mediante cartão.

Clientes Supermercados Pague Menos – Desconto (preço inteiro) apresentando flyer promocional.

Bônus – Promoção de recorte em jornais participantes.

Sobre a Teatro GT:

Em 2016, a Teatro GT comemorou 10 anos e já pode ser considerada uma das maiores produtoras de entretenimento cultural do país. A produtora que começou na cidade de Indaiatuba, fundada pelos empreendedores Graça Mota e Thonny Piassa, foi ganhando os palcos da região de Campinas aos poucos, chegando a turnês bem-sucedidas por todo brasil. Em 2013, a produtora se transforma na Teatro dos Grandes Talentos (Teatro GT), com a chegada de Douglas Nascimento para sociedade, trazendo mais crescimento ainda. A partir disso, passa a produzir grandes musicais, antes vistos somente em São Paulo.

Mais de 500 mil espectadores, mais de 50 cidades do interior de São Paulo e outras 40 cidades pelo país tiveram uma produção assinada pelo trio GT. Atualmente, representa mais de 100 diferentes espetáculos e mantém parceria com as principais produtoras executivas do Brasil.

Comprometida em produzir uma agenda diversificada para todos os públicos e gostos, soma mais de 150 diferentes atrações por ano. Tudo pode ser conferido pelo site www.teatrogt.com.br.

