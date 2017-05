Abertas inscrições para o 2º Circuito Centro Médico São José de Corrida de Rua e Caminhada

Cerquilho, Boituva e Tietê receberão etapas da disputa; prova noturna em Cerquilho será realizada em 27/05, com largada no Centro de Eventos “Cidade das Rosas”.

Já estão abertas as inscrições para o 2º Circuito Centro Médico São José de Corrida de Rua e Caminhada. Assim como no ano passado, a primeira etapa será disputada em Cerquilho, mas com uma novidade: é uma prova noturna, assim como aconteceu em Boituva, na edição anterior. A disputa está programada para 27/05, com largada às 19h, no Centro de Eventos “Cidade das Rosas”.

Esta é a terceira vez que Cerquilho sedia uma etapa do Circuito Centro Médico São José de Corrida de Rua e Caminhada. Em 2015, teve início a competição, disputada em prova única, diferente do formato atual, de circuito, realizado desde 2016 e integrando também as cidades de Boituva e Tietê, onde a clínica organizadora, Centro Médico São José, igualmente possui unidades.

O valor da inscrição para a prova de Cerquilho é R$ 70, porém, quem se adiantar e garantir a participação em todas as etapas, aproveita o preço promocional de R$ 55, por corrida, totalizando R$ 165 para participar das três disputas do circuito. As inscrições podem ser feitas pelo site: www.circuitocentromedicosaojose.com .

A exemplo das edições anteriores, a competição deste ano também será beneficente, com a renda líquida destinada a uma instituição de cada cidade participante. Em Cerquilho, a entidade beneficiada será a Casa da Criança.

As datas confirmadas para as demais disputas são: Tietê, no domingo, 27/08 (etapa diurna) e em Boituva, no sábado, 18/11 (etapa noturna).

Os competidores inscritos recebem o kit do atleta, que contém: camiseta dryfit de manga comprida exclusiva, braçadeira esportiva para smartphone e chip para cronometragem oficial. As provas serão disputadas em duas modalidades: corridas de 5km e 10km e caminhada de 5km. As idades mínimas para participar são: 14 anos, para a corrida de 5km e 18 anos, para a de 10km. Não há idade mínima para participação na caminhada, assim como não há limite de idade para nenhuma das provas. Serão premiados, com troféus, os cinco primeiros colocados de cada etapa, nas categorias feminino e masculino, sendo que todos os participantes que cruzarem a linha de chegada receberão medalha de participação.

Na prova de Cerquilho, o ponto de partida será no Centro Municipal de Eventos “Cidade das Rosas”, na Avenida Presidente Washington Luiz, no Centro, a partir das 18h, quando os atletas receberão as últimas instruções, além do chip para controle do tempo. As duas corridas terão início às 19h e a caminhada, às 19h05. Ao longo do percurso, haverá pontos de apoio, em que os atletas terão água à disposição.

A etapa de Cerquilho é uma realização do Centro Médico São José, com apoio da Prefeitura Municipal. A prova é organizada pela Chelso Sport & Business.

Fonte/Foto: QNotícia Comunicação.