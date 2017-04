Alistamento Militar 2017

Alistamento Militar é o ato obrigatório a que estão sujeitos todos os brasileiros do sexo masculino, por força de lei (Decreto nº 57.654, de 20 JAN 1966), nos primeiros seis meses do ano em que completam dezoito anos de idade.

Os cidadãos nascidos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 1999 têm até o dia 30 de junho de 2017 para comparecerem à Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima de suas residências para se alistarem, levando os seguintes documentos originais: – Carteira de Identidade (RG) ou Certidão de Nascimento – CPF (se possuir) – Comprovante de Residência – 2 fotos 3×4 recentes Aqueles que não se apresentarem dentro do prazo terão que pagar multa prevista na legislação vigente. A obrigação para com o Serviço Militar inicia-se no ano em que o cidadão completa 18 (dezoito) anos de idade e encerra-se a partir de 1º de janeiro do ano em que completa 46 (quarenta e seis) anos.

Para os brasileiros naturalizados ou por opção, o alistamento deve ocorrer no prazo de trinta dias, a contar da data do recebimento do Certificado de Naturalização ou Certificado de Assinatura do Termo de Opção.

O que acontece após o alistamento militar? Será anotado ou anexado no verso do Certificado de Alistamento Militar (CAM) do brasileiro a data de seu retorno à Junta de Serviço Militar, para tomar conhecimento da data de sua apresentação na seleção geral ou sua dispensa do Serviço Militar.

É muito importante estar em dia com as obrigações militares, uma vez que esta situação é solicitada em provas de concursos públicos, ingresso na universidade, requisição de passaporte, emprego etc. Além disso, alistar-se significa estar disponível para ajudar na defesa do seu País.

Para maiores informações, o cidadão poderá acessar o site oficial do Serviço Militar: http://www.alistamento.eb.mil.br/ A Junta de Serviço Militar de Cerquilho (JSM 039) fica localizada na Av. Washington Luis, 111 – Centro (Casa da Agricultura).

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira das 9h30 às 11h30 e das 13:00h às 16h30. O telefone para contato é o 3284-4506.