Alterações no trânsito – Ruas Suriname e Peru mudam sentido de direção

Tweet no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Diretoria de Trânsito de Cerquilho informa que a partir do dia 01-03-2017, será mudado o sentido de direção da RUA SURINAME, Residencial NOVA CERQUILHO. Passará a ser de mão dupla por toda sua extensão.

Será alterado também o sentido da RUA PERU, Residencial NOVA CERQUILHO, que passará a ter sentido único (Da RUA NELSON GAZABIM ATÉ A AVENIDA JOÃO PILON).

O ajuste feito na sinalização, justifica a Diretoria de Trânsito, ocorreu para atender à necessidade de fluidez no trânsito local e melhorar o acesso à Cooperativa de Consumo Popular (Coocerqui) do bairro Nova Cerquilho. Na terça (28) durante o dia, será realizada a sinalização vertical e horizontal, para que na quarta feira (01) as ruas estejam devidamente preparadas para os novos sentidos de fluxo.



_________________________________

Imprensa Prefeitura de Cerquilho