Aniversário da cidade será segunda, com desfile

O mês de abril será marcado por feriados prolongados para o cerquilhense, começando com o aniversário da cidade, no dia 3 de abril, segunda-feira.

Depois, no dia 14 de abril, Sexta-feira Santa e, dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, também numa sexta-feira. Esses dois últimos, feriados nacionais.

No dia 3 de abril, Cerquilho vai comemorar 68 anos de emancipação político administrativa, com solenidade logo pela manhã, às 8 horas, no Paço Municipal, com presença de autoridades municipais e hasteamento dos Pavilhões e, em seguida, a volta do Desfile Cívico com participação das escolas, na rua Dr. Soares Hungria. A Programação também inclui shows no Palco externo do Teatro; jogos e a Feira de Arte e Artesanato, na praça central.

Confira Programação completa: