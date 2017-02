Após denúncia deste jornal, avenida central da cidade amanhece limpa

Na manhã de segunda-feira, 13 de fevereiro, a reportagem do jornal Folha de Cerquilho registrou imagens de completo desrespeito, bem no centro da cidade, na avenida João Pilon.

Foi o resultado deixado, depois de um fim de semana, por alguns frequentadores de bares centrais onde, nos últimos tempos, imperava a falta de educação, o desrespeito e a certeza da impunidade, por parte das autoridades locais.

Após a denúncia e a manifestação maciça da população, com mais centenas de compartilhamentos e comentários denunciando os abusos, o mesmo local amanheceu limpo no final de semana seguinte, prova de que a reportagem cumpriu o seu dever de denunciar, ratificada pela população, principalmente os moradores aos arredores, cansados de tanto desmando e falta de respeito. Esses mesmos moradores relataram ainda mais abusos do que as fotos mostraram, como por exemplo, moleques parando o trânsito para pular corda no meio da avenida. Isso mesmo, leitores: parar o trânsito, tirar o direito de ir e vir da população, para pular corda. Onde andaram as autoridades esse tempo todo?

Pois bem, o “jornalzinho” ao qual um dos donos de bar se referiu, cumpriu seu papel de denunciante. Cabe somente às autoridades: prefeito, vice-prefeito, vereadores, guarda municipal e toda polícia, zelar pelo bem dos cidadãos de bem, e pelo direito de ficar em suas casas ou de transitar pela ruas, sem medo de serem saqueados, agredidos, achincalhados ou, ainda, de terem suas calçadas e por-tões sujos de urina e fezes, como também livres do descomunal barulho e algazarra. E isso serve para TODOS os bares da cidade.

Se nos arredores de sua residência estiver acontecendo o mesmo, envie uma denúncia com endereço do local: jornal@folhadecerquilho.com.br