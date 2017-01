Tweet no Twitter

Cerquilho divulgou, na tarde do dia 3, a programação para atribuições de aulas aos professores da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2017. Nos dias das atribuições, os docentes deverão levar os seguintes documentos (obrigatórios a todos os participantes): RG, Diploma ou Diploma ou Declaração de Conclusão de curso contendo a data da colação de grau e o histórico, professores de Educação Física devem apresentar o CREF válido.

Os professores que já possuem aulas atribuídas para 2017 deverão trazer o comprovante como horário das aulas que já ministra, declarado pela direção da Unidade Escolar, papel timbrado com carimbo e assinatura da direção.

As atribuições ocorrerão nas seguintes datas e endereços: EMEF Lavínia Rodrigues Sanson, na avenida Dr. Vinícius Gagliardi, 1114, bairro Nossa Senhora de Lourdes. – 13/01/2017 (sexta-feira): – PEB Creche Horário: 09 horas – 30/01/2017 (segunda-feira) – PEBII – Educação Especial, Libras, AEE e PEB Pré-escola Horário: 08 horas – PEB I Horário: 09 horas – PEB II – Língua Portuguesa e PEB II – Inglês Horário: 10h30min – PEB II – Educação Física Horário: 11h30min – 31/01/2017 (terça-feira) – PEB II – Matemática e PEB II – Ciências: Horário: 08 horas – PEB II – Arte Horário: 09 horas – PEB II – História e Geografia Horário: 10h30min – PEB – Creche Horário: 13h30min.