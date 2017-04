AVAC ajuda no resgate de animais, vítimas de maus-tratos

A AVAC Cerquilho, recebeu um pedido de ajuda de duas protetoras independentes da cidade de Cesário Lange, em virtude de, em 06/04, quinta-feira, um morador daquela cidade ter arrastado uma cachorrinha de porte pequeno, pelas ruas da cidade, com seu veículo Ford Escort azul escuro, causando ferimentos abrasivos no animal.

Em 09/04, último domingo, Voluntários da AVAC foram até olocal, acompanhados de uma guarnição da Polícia Militar, bem como da Guarda Municipal onde, após constatar os referidos maus-tratos obteviveram êxito em retirar o animal em questão, juntamente com outros dois filhotes e um pássaro (calopsita), todos em poder do referido agressor.

Todos os animais foram entregues, voluntariamente, conforme consta no B.O.PM. O cidadão em questão foi orientado a não adquirir mais nenhum animal, haja visto o fato de não possuir perfil psicológico para possuir animais. Portanto, saibam que a AVAC e outros protetores estão de olho e a Legislação vigente os ampara na proteção dos animais.

Tudo isso ocorre porque a Prefeitura Municipal de Cesário Lange ainda não implantou uma Legislação Municipal em prol dos animais, ou seja, não existe programa de conscientização da população, bem como de controle de natalidade de animais domésticos, orientação quanto à posse responsável e levantamento demográfico da população animal.

AVAC orienta que, de acordo com o Art. 1 do Decreto da Lei 24.645 de julho de 1934, “Todos os animais existentes no país são tutela dos do Estado”. O Art. 32 da Lei 9.605/98 define o crime de maus tratos.

AVAC agradece o apoio prestado pela Polícia Militar e Guarda Municipal no acompanhamento do resgate. Esclarece que os animais, depois de recuperados, serão doados com termo de responsabilidade, principalmente, quanto à castração!

AVAC deixa claro que apenas apoiou a solicitação feita por duas protetoras independentes, residentes em Cesário Lange. Pois os voluntários da AVAC atuam somente em Cerquilho.