Bairros Rurais de Tatuí receberão 25 fossas sépticas biodigestoras

Terá início neste mês a construção de 25 fossas sépticas biodigestoras, pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em cinco bairros rurais de Tatuí. Isso será feito por intermédio de um convênio, já firmado em 2 de abril de 2013, com o Fehidro – Fundo Estadual de Recursos Hídricos, da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, do Governo do Estado de São Paulo.

Essas 25 fossas serão distribuídas estrategicamente a fim de atender vários bairros rurais da cidade. No bairro Santuário serão 10 fossas, no Água Branca 4 fossas, no Guarapó 6 fossas, no Campinho 3 fossas e no Enxovia 2 fossas.

A Prefeitura de Tatuí disponibilizará toda a parte operacional, equipamentos e técnicos, para acompanhar a execução das fossas e o Fehidro fornecerá todos os materiais para construção, ficando por conta do proprietário rural somente a ligação do banheiro até a entrada da fossa.

As fossas sépticas biodigestoras enquadram-se na linha de Proteção, Conservação e Recuperação dos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos. “O objetivo é atender os proprietários rurais em relação ao tratamento de esgoto doméstico, visando uma qualidade de vida mais saudável no meio rural, evitando a contaminação dos recursos hídricos e, por consequência, reduzindo problemas sanitários para a população”, explica o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Célio José Valdrighi. Ele ressalta que, atualmente, é importantíssimo políticas de saneamento e proteção ao meio ambiente, tornando-se indispensáveis projetos sustentáveis como o das fossas sépticas biodigestoras.

