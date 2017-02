Boituva implanta Sala de Situação da Dengue e outras Arboviroses

Com o objetivo de ampliar o fluxo de informações e facilitar a tomada de decisões no combate à dengue e outras arboviroses, como a zika, chikungunya e febre amarela na cidade, a Prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio da Área de Vigilância em Saúde, realizou no último dia 13 a primeira reunião de formação da Sala de Situação de Dengue Municipal.

A comissão é formada por representantes dos setores da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, Agricultura e Meio Ambiente, Educação e Cultura. Esteve presente ainda na reunião, a representante da Sucen – Superintendencia de controle de endemias, Catlin Baptistela.

Os trabalhos dessa comissão estarão focados em realizar uma mobilização social no combate a dengue; conscientizar a população da importância do trabalho dos agentes de endemias realizando vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos, pois contribui de forma significativa para a melhoria da saúde de todos; divulgação de informações sobre os trabalhos realizado e a situação das doenças no município; nortear a assistência prestada ao paciente, além de aumentar a fiscalização não só nos estabelecimentos privados como também nos públicos.

“A intenção principal é juntar forças e dividir responsabilidades”, ressaltou a Secretaria de Saúde, Maria Cristina Santos da Silva.

A partir de agora a “Sala de Situação da Dengue” acontecerá periodicamente, com reuniões mensais, para que os trabalhos não sejam dispersados, concluiu a secretária.

