Boituva participa da 1ª reunião do CERISO 2017

A Vice-Prefeita e Secretária de Desenvolvimento Social, Cidadania e Trabalho Maria Nasaré da Guia Azevedo,representando o Prefeito Fernando Lopes da Silva, esteve acompanhada do Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Geraldo Celestino Correa em Iperó, no último dia 14 para a eleição da nova diretoria do Consórcio de Estudos, Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê (CERISO).

O encontro aconteceu na sede da Fundação Pátria, reunindo representantes de 21 municípios, sendo 17 aptos para a votação, representando o maior quorum desde 2001. O prefeito de Iperó, Vanderlei Polizeli, que assumiu a presidência do consórcio interinamente no início de janeiro, foi reeleito para os próximos dois anos.

Durante o encontro foi explicado sobre o comitê, a gestão dos recursos hídricos e a legislação relacionada ao uso da água e sobre a importância do desenvolvimento de projetos regionais.

A nova diretoria do CERISO ficou composta da seguinte forma:

Presidente: Vanderlei Polizeli, prefeito de Iperó

Primeiro vice-presidente: Dirlei Salas Ortega, prefeito de Araçoiaba da Serra

Segundo vice-presidente: Péricles Gonçalves, prefeito de Capela do Alto, que será responsável pela área de captação de recursos e gerenciamento de recursos financeiros

Terceiro vice-presidente: Fernando Lopes da Silva, prefeito de Boituva, que será o responsável pelo controle de obras, projetos e convênios

Quarto vice-presidente: Aldomir José Sanson, prefeito de Cerquilho, que será o responsável pelos assuntos intermunicipais e relacionamento com o CBH-SMT

Entre as primeiras medidas da nova diretoria está o incentivo para que os 35 municípios da bacia dos rios Sorocaba e médio Tietê integrem o CERISO, que foi criado em novembro de 1990 e tem o objetivo principal de promover a atuação integrada na gestão dos recursos hídricos da bacia, viabilizando os projetos financiados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO).

Atualmente o CERISO formado por 26 municípios: Alambari, Alumínio, Araçoiaba da Serra, Bofete, Boituva, Cabreúva, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Ibiúna, Itu, Iperó, Jumirim, Laranjal Paulista, Mairinque, Piedade, Porangaba, Porto Feliz, Salto de Pirapora, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Tatuí, Tietê, Vargem Grande Paulista e Votorantim.

Da Assessoria de Comunicação Prefeitura de Boituva