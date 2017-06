BOS solta 10.000 balões biodegradáveis com sementes de árvores em conscientização ao Dia Mundial do Meio Ambiente

Semana dedicada à data também inclui palestras, entrega de mudas de árvores e sementes de flores e exposição para colaboradores, pacientes e acompanhantes.

O céu de Sorocaba ganhará um colorido especial no próximo dia 5 de junho, quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em uma iniciativa de conscientização inédita, às 10 horas, o grupo BOS (Banco de Olhos de Sorocaba) soltará 10.000 balões biodegradáveis com sementes de árvores em frente às quatro unidades de saúde que administra, sendo: 7.500 no Hospital Oftalmológico de Sorocaba; 500 na ASAC (Associação Sorocabana de Atividades para Deficientes Visuais); 1.000 na UPH (Unidade Pré-Hospitalar) da Zona Leste e 1.000 na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Éden.

As atividades especiais promovidas pelo BOS, ao longo da semana, ainda incluem palestras sobre sustentabilidade para colaboradores do Hospital Oftalmológico de Sorocaba, entrega de mudas de árvores e sementes de flores para colaboradores, pacientes e acompanhantes que estiverem no local e exposição dos trabalhos produzidos sobre o assunto pelos alunos da escola E-BOS, que também é administrada pelo grupo. Todos os estudantes já formados pela escola, que soma dez anos de atuação, igualmente foram convidados para participar do evento. As ações foram idealizadas pela diretoria do grupo BOS, com o apoio das Comissões de Humanização e Resíduos, coordenadas pelas colaboradoras Viviane Buturi, Priscila Marçal, Alessandra Santos e Andressa Candido. O intuito, frisam os realizadores, “é servir como exemplo para as demais instituições e despertar a atenção da sociedade para a responsabilidade de todos, de forma individual e coletiva, quanto às atitudes e programas em benefício do meio ambiente”.

Os balões biodegradáveis utilizados, contam as responsáveis, são produzidos a partir do látex, uma substância totalmente natural e de decomposição rápida, mesmo em ambiente escuro. Dentro de cada balão, haverá quatro sementes de três diferentes tipos de árvores – araçá vermelho, ipê amarelo e ipê roxo –, que acabarão por germinar ao longo desse processo. “Com a oxidação, os balões tornam-se ‘opacos’, como se estivessem perdendo a cor, um dos primeiros sinais da decomposição”, explicam.

A programação da Semana do Meio Ambiente vai ao encontro dos programas ambientais já desenvolvidos pelo BOS, por meio de sua Comissão de Resíduos. Anualmente, o Hospital Oftalmológico de Sorocaba separa e encaminha para reciclagem por empresa especializada, aproximadamente, 96 kg de pilhas e baterias de celular; 41.200 kg de resíduos comuns; 47.300 kg de resíduos infectantes e 14.500 kg de resíduos recicláveis, como: papel, plástico, metal e papelão, estes últimos doados para a empresa responsável pela coleta. Da mesma forma, são promovidos eventos e divulgadas informações para a conscientização dos colaboradores sobre o tema.

Acompanhe os endereços das unidades do grupo BOS onde serão soltos os balões biodegradáveis com sementes de árvores, às 10 horas do dia 5 de junho:

Hospital Oftalmológico de Sorocaba – Rua Nabek Shiroma, 210 – Jardim Emília

ASAC (Associação Sorocabana de Atividades para Deficientes Visuais) – Rua Sete de Setembro, 344 – Centro

UPH (Unidade Pré-Hospitalar) da Zona Leste – Avenida Cel. Nogueira Padilha, 2.585 – Vila Hortência

UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Éden – Rua Miguel José Gimenez, 75 – Vila Gimenes

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3212-7082.