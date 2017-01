Caminhando com Saúde acontece entre os dias 23 e 27

A prefeitura de Cerquilho, por intermédio da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, e Coocerqui promovem entre os dia 23 e 27 deste mês, a 18ª edição do Caminhando com Saúde, um dos mais tradicionais eventos esportivos e de lazer de Cerquilho. As atividades estão programadas para acontecerem no Centro de Eventos Cidade das Rosas, no horário de 19h às 22h. Durante o evento, estão programadas apresentações de academias, concurso garoto e garota verão, atendimento com profissionais da saúde, corridas nas modalidades feminino e masculina com premiação para os três primeiros colocados.

O evento é gratuito. Para obter mais informações, basta ligar para (15) 3284-2064.