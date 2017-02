Carnaval: confira dicas de saúde para curtir sem imprevistos

Tweet no Twitter

Ortopedista alerta para os problemas que podem surgir das festas de rua e dá dicas de como evitar lesões e entorses.

O Carnaval leva muita gente para as ruas. A festa instiga, até mesmo, os mais tranquilos a sair de casa. Toda essa agitação quebra a rotina dos foliões, demandando atenção, não só com a diversão, mas, também, com a saúde, afinal, todos esperam ter somente boas lembranças na quarta-feira de cinzas.

Dr. Mauricio Mod, médico ortopedista e responsável técnico do Centro Médico São José, de Cerquilho (SP), explica que exageros no consumo de bebidas alcóolicas e nas horas sem dormir acarretam em uma combinação perigosa para o organismo. “Durante o Carnaval, é comum as pessoas apresentarem problemas, como fadiga muscular, lombalgia (dor nas costas), tendinites e lesões no joelho, devido aos excessos e a falta de cuidado na hora de aproveitar a brincadeira”, alerta.

Uma dica para prevenir esses riscos é evitar o uso de sapatos de salto alto ou chinelos. “Prefira calçados mais seguros e confortáveis, como tênis de caminhada com amortecedores. Sapatos de salto alto sobrecarregam os pés, joelhos e a coluna. Já, os chinelos não protegem contra objetos cortantes e podem arrebentar ou escorregar, caso fiquem molhados com o suor”, detalha Dr. Mauricio.

A hidratação é outra questão que merece atenção. “Muitas horas debaixo de sol e calor, aliadas ao consumo de bebidas alcóolicas, podem acelerar a desidratação. O ideal é consumir muita água e intercalar com isotônicos, que também repõem os sais minerais perdidos com a sudorese, além de moderar no consumo de bebidas alcoólicas”, aconselha o especialista.

Mas, não é todo mundo que vai para trás do trio elétrico. Muitas pessoas aproveitam o feriadão para pegar a estrada. Para elas, a dica é outra. “Caso vá ficar muito tempo dentro do carro, o ideal é parar a cada duas horas para esticar as pernas e dar uma alongada. Isto evita dores nas costas, causadas por ficar muito tempo na mesma posição”, aconselha Dr. Mauricio.

Sentindo algum desconforto ou dor durante as atividades de Carnaval, o ideal é, parar imediatamente, para impedir lesões mais graves. E, para curtir os cinco dias de festa sem problemas, Dr. Mauricio Mod faz mais algumas recomendações:

Evitar o uso de sapatos de salto alto, preferindo calçados confortáveis, como os tênis de caminhada; Fazer alongamento, antes de “cair na folia”; Intercalar as horas em pé ou dançando com descansos, para não fadigar os músculos e as articulações; Em viagens longas, fazer pausas, a cada duas horas, para alongar os músculos e ativar a circulação; Manter o bom condicionamento físico, por meio de atividades físicas regulares; Manter-se bem hidratado, ingerindo água e evitando o consumo de bebidas alcoólicas, que desidratam e provocam riscos ao organismo.

O Centro Médico São José fica na Avenida Presidente Washington Luiz, 392, Centro, Cerquilho, SP. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3288-4848, pelo site www.centromedicosaojose.com.brou pelo Facebook: www.facebook.com/centromedicosaojose.

