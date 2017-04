Castração dos cães e gatos é bom para os donos e para os pets. Castre antes da primeira cria!

Castrar o nosso bichinho de estimação, muitas vezes, é uma ação necessária para obter múltiplos benefícios, tais como melhoras no comportamento, prevenção de doenças e melhor qualidade de vida. Neste artigo compartilharemos algumas vantagens desta simples cirurgia que, sem dúvidas, é uma boa decisão para seu pequeno amigo.

Vantagens de esterilizar os bichinhos de estimação

Como mencionamos, a castração traz grandes benefícios, como a diminuição da agressividade do animal. A castração em cachorros adultos, por exemplo, contribui para que os machos sejam menos agressivos com seus pares e com as pessoas. Porém, esses níveis de agressividade variam segundo a idade em que a castração é feita, sendo mais efetiva antes de um ano de idade.

Maior concentração

Um cachorro castrado é bem mais fácil de treinar, pois o seu comportamento é mais dócil, será um melhor estudante, com maior capacidade de atenção, mesmo havendo cadelas em período de cio por perto. Isto se deve a que o cão não se distrairá por estímulos feromonais.

A esterilização permite que os animais vivam por mais tempo de forma saudável, pois ajuda a prevenir infecções uterinas e o câncer de mama, que é mortal em aproximadamente 50% dos cachorros e em 90% dos gatos.

Ao castrar o seu bichinho de estimação antes de seu primeiro cio daremos a ele melhor proteção contra as doenças listadas no parágrafo anterior. O procedimento proporciona importantes benefícios para a saúde canina, pois evita cruzamentos não desejados e previne o câncer testicular nos machos, sempre que a cirurgia for feita antes dos seis meses de idade.

Melhor qualidade de vida

As cadelas castradas não vão passar pelo período de cio.

Mesmo que os ciclos possam variar, os felinos femininos geralmente entram no cio a cada três semanas, durante quatro a cinco dias. Para chamar a atenção dos seus parceiros, costumam miar e urinar com mais frequência, às vezes por toda a casa.

A castração evita que os cachorros fujam se percam ou sofram acidentes. Quando o macho já está pronto para cruzar, procurará um cadela e isso fará com que ele queira escapar de casa, arriscando sua saúde ao brigar com outros cães ou se envolvendo em acidentes de trânsito. Os cães e os felinos são muito carinhosos e focam sua atenção em suas famílias humanas. Porém, os cachorros e gatos não castrados podem marcar seus territórios espalhando urina com um cheiro forte pela casa toda. Sem dúvidas, muitos problemas de agressividade podem ser evitados através da castração precoce.

A esterilização ou castração não fará com que seu bichinho de estimação engorde, portanto não use essa velha desculpa. A falta de exercícios e a sobre alimentação é o que acrescenta uns quilos a mais, não o procedimento.

A cirurgia é muito rentável, pois faz você economizar no custo de ter que cuidar de uma ninhada de filhotes e no custo do tratamento de feridas causadas pelas brigas com outros cães.

A esterilização e castração dos animais são ótimas opções. Os vira-latas são considerados um verdadeiro problema em muitos países, pois podem danificar o ambiente, causar acidentes de trânsito, prejudicar a fauna local e assustar as crianças. Estas cirurgias favorecem significativamente a diminuição do número de animais nas ruas.

O bichinho de estimação não precisa ter filhotes para mostrar aos nossos filhos o milagre do nascimento, pois corremos o risco de não poder manter tantas ninhadas e que muitos filhotes acabem na rua, em abrigos animais ou canis, o que não é um bom exemplo para as crianças. Existem muitos livros e vídeos que ensinam sobre o nascimento dos bichinhos de estimação e sobre o cuidado responsável deles.

A esterilização ajuda a combater a superpopulação de animais. A cada ano, sacrificam-se milhões de gatos e cachorros de diferentes idades e raças ou terminam nas ruas como vira-latas.

Estes indicadores tão altos resultam de ninhadas não desejadas que poderiam ter sido evitadas com a esterilização ou castração.

