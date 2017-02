CATE abre mais 34 vagas de trabalho

Tweet no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Central de Atendimento ao Trabalhador e a Empresa (CATE), órgão da Prefeitura de Cerquilho, vinculado à Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, oferece mais 34 vagas de empregos esta semana.



As oportunidades contemplam diversos segmentos. Confira quais são as ofertas de emprego e conquiste sua vaga antes do feriado de carnaval.

Secretária (2)

Motorista (2)

Vendedoras (5)

Auxiliar Administrativo (1)

Auxiliar Escritório (1)

Assistente Administrativo (2)

Atendente (1)

Recepcionista (1)

Professor de educação física (1)

Pedreiro (5)

Ajudante de pedreiro (5)

Azulejista (3)

Mestre de obra (2)

Web Designer (1)

Serralheiro (2)