Cate abre vaga para Nutricionista

O Cate Cerquilho acaba de divulgar mais uma vaga de emprego. Desta vez, a procura é por uma Nutricionista, que ao ser contratada deverá exercer funções como: coordenar equipe, distribuir as atividades diárias, elaborar cardápios, realizar pedidos de mercadorias, controle de estoque, garantir o cumprimento dos processos, monitorar e acompanhar os controles de segurança alimentar, orientar os colaboradores e esclarecer dúvidas, além de promover o controle de amostra. Para concorrer ao cargo, o interessado deve ter: curso superior em Nutrição; experiência mínima de 06 meses, registrado em carteira – CRN ativo; e possuir veiculo próprio.

O salário inicial é de R$ 2.349,69 (Piso). O contratante ainda oferece: ajuda de custo para combustível, alimentação no local, convênio médico e cesta básica. O horário de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 7h as 16h48 e, esporadicamente, aos sábados. Os interessados devem residir em Cerquilho ou Porto Feliz, ou Tiete, ou Laranjal Paulista. Para obter mais informações, deve ligar para (15) 3384-5652.