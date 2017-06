CCR SPVias distribui folhetos para aumentar a arrecadação da Campanha do Agasalho 2017

Ação acontece em parceria com o Instituto CCR e com a Artesp;

A CCR SPVias, em parceria com o Instituto CCR e com a Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), iniciou no mês de abril a arrecadação de roupas, cobertores e calçados para a Campanha do Agasalho 2017. O objetivo é ajudar milhares de famílias carentes a enfrentar o inverno com mais segurança, dignidade e calor humano.

Visando contribuir com o maior número de peças, além de envolver seus mais de 600 colaboradores, a Concessionária, que também está recebendo doações dos motoristas das rodovias e de moradores das cidades lindeiras, distribuirá, a partir dessa quarta-feira, 31 de maio, 20 mil folhetos sobre a Campanha nas suas 10 praças de pedágio.

“Temos mais de 40 postos de arrecadação e acreditamos que, se ampliarmos a divulgação desses locais, poderemos conseguir mais peças”, afirma Débora Aguiar, coordenadora dos projetos sociais do Instituto CCR na CCR SPVias.

A arrecadação de agasalhos, cobertores e calçados, em bom estado de conservação, ocorrerá até 30 de junho de 2017. Os itens serão doados aos Fundos Sociais de Solidariedade dos municípios lindeiros.

De acordo com o diretor presidente da Concessionária, José Salim, é um orgulho poder contribuir novamente com uma causa tão nobre. “Em 2016 ajudamos muitas pessoas e neste ano, novamente, pedimos a todos que renovem a solidariedade e continuem doando”, afirma.

Confira os pontos de arrecadação:

Tatuí

Sede CCR SPVias (Rodovia Antonio Romano Schincariol, km 112,4);

Conservatório de Tatuí – Teatro Procópio Ferreira (Rua São Bento, 415 – Centro);

Conservatório de Tatuí – Unid. II Rua São Bento, 808 (Prédio do antigo Fórum);

Conservatório de Tatuí – Anexo de Artes Cênicas (Rua 15 de Novembro, 65/67);

Conservatório de Tatuí – Anexo de Cordas Sinfônicas (Praça da Bandeira, 35);

Conservatório de Tatuí – Anexo de Educação Musical, Musicalização para Educadores e Musicografia Braille (Rua Rotary Club, 403 – Vila Dr. Laurindo);

Pingo Doce (Rua Ângelo Poles, 900 – Jardim Tóquio);

Condomínio Bosques do Junqueira (Rua João Batista Corrêa Campos, 301);

Condomínio Monte Verde (Rua Vice-Prefeito Nelson Fiuza, 300 – Jardim Ternura);

Clínica Odontológica Integrada (Rua 13 de fevereiro, 297 – Centro);

FATEC Tatuí (Rod. Mario Batista Mori, 971 – Jardim Aeroporto);

Colégio Anglo (Av. Cel. Firmo Vieira de Camargo, 835 – Centro).

Praças de Pedágio

Pedágio Morro do Alto I (Rodovia Antonio Romano Schincariol, km 128,9 – Tatuí);

Pedágio Morro do Alto II (Rodovia Antonio Romano Schincariol, km 133,9 – Itapetininga);

Pedágio de Alambari (Rodovia Raposo Tavares km 135,3);

Pedágio de Gramadão (Rodovia Francisco da Silva Pontes, km 196,7 – Capão Bonito);

Pedágio de Buri (Rodovia Francisco Alves Negrão, km 250,3);

Pedágio de Itararé (Rodovia Francisco Alves Negrão, km 326,6);

Pedágio de Quadra (Rodovia Castello Branco, km 158,3).

Pedágio de Itatinga (Rodovia Castello Branco, km 208,4);

Pedágio de Avaré (Rodovia João Mellão, km 240);

Pedágio de Iaras (Rodovia Castello Branco, km 278);

Postos Gerais de Fiscalização CCR SPVias

Tatuí (Rodovia Castello Branco, km 134 – oeste);

Itapetininga (Rodovia Francisco da Silva Pontes, km 172,6 – norte);

Alambari (Rodovia Raposo Tavares – km 137,4 – oeste);

Bases Operacionais CCR SPVias

Tatuí (Rodovia Antonio Romano Schincariol, km 116,2);

Gramadão (Rodovia Francisco da Silva Pontes, km 184,5);

Buri (Rodovia Francisco Alves Negrão, km 240);

Alambari (Rodovia Raposo Tavares km 144,4);

Itararé (Rodovia Francisco Alves Negrão, km 315);

Quadra (Rodovia Castello Branco, km 154,1);

Itatinga (Rodovia Castello Branco, km 211,4);

Avaré (Rodovia João Mellão, km 265);

Iaras (Rodovia Castello Branco, km 280,2);

Avaré

Restaurante Bizungão II (Av. Joselyr Moura Bastos, 51 – Rodovia João Mellão, km 259);

Restaurante Bizungão III (Rodovia Castello Branco, km 247);

Acquaville Hotel (Rodovia João Mellão, km 278);

Pardinho

Restaurante Rodoserv Star (Rodovia Castello Branco, km 191 – sentido capital);

Restaurante Rodoserv Stop (Rodovia Castello Branco, km 193 – sentido interior);

Restaurante Rodoserv Sorriso (Rodovia Castello Branco, km 198 – sentido interior);

Itararé

Auto Posto Estradão de Itararé Ltda. (Rodovia Francisco Alves Negrão, km 340);

Restaurante Estradão de Itararé (Rodovia Francisco Alves Negrão, km 340);

Cesário Lange

Restaurante Frango Assado (Rodovia Castello Branco, km 146);

Iaras

Restaurante Taquari (Rodovia Castello Branco, km 280);

Quadra

Castelinho da Pamonha (Rodovia Castello Branco, km 154).

__________________________________________

Rafaele Breves – Comunicação CCR SP Vias.