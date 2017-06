CCR SPVias promove encontros pedagógicos sobre Meio Ambiente para educadores da região

Atividades integram o programa Caminhos Para a Cidadania no sudoeste paulista;

Entre os dias 31 de maio e 23 de junho, o Instituto CCR e a CCR SPVias, empresa fiscalizada pela Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), realizarão o 2º encontro temático sobre Meio Ambiente do programa Caminhos para a Cidadania, com o intuito de capacitar os professores da rede pública de ensino de 18 municípios da região.

Essa capacitação tem o objetivo de oferecer subsídios teóricos e práticos para os educadores, criando um espaço propício para ideias que poderão ser levadas à sala de aula.

Os professores aprenderão tópicos importantes sobre o tema, que é um dos principais pilares do programa Caminhos para a Cidadania. As atividades têm duração de duas horas e meia e a Concessionária oferece livros de apoio distribuídos gratuitamente, nos quais possuem sugestões de exercícios, trabalhos e atividades.

Segundo a coordenadora dos projetos sociais do Instituto CCR na CCR SPVias, Débora Aguiar, esses encontros pedagógicos serão ministrados por profissionais especializados. “Nosso propósito é multiplicar conhecimento. Com educadores capacitados, os alunos aprenderão com mais facilidade e terão uma formação integral. E é por isso que vale a pena o professor voltar para a sala de aula”, afirma.

Caminhos para a Cidadania

O programa “Caminhos para a Cidadania” é uma ação sócio educacional que surgiu em 2002, com foco em segurança no trânsito, mobilidade urbana, meio ambiente e cidadania. É coordenado pelo Instituto CCR, com o apoio das Unidades de Negócio do Grupo CCR. O programa oferece uma abordagem didático-pedagógica, desenvolvida para se trabalhar de forma transdisciplinar questões relativas à cidadania, segurança no trânsito e a preservação do meio ambiente. O objetivo do programa é contribuir para uma comunidade mais consciente, preservando vidas e formando jovens cidadãos.

SERVIÇO

Itararé – 31 de maio | 14h – Secretaria Municipal da Educação (Rua Major Queiróz, 312 – Centro (em frente à praça da Matriz);

Taquarivaí – 1 de junho | 8h30 – Escola Hernani Vieira da Cruz (Rua Maria Joana Ferraz, 280 (Perto da lagoa).

Capão Bonito – 2 de junho | 8h30 – Centro Educacional, Cultural e Esportivo “Paulo Freire” (Rua Bernardino de Campos, 477 – Centro (antigo clube da cidade).

Itapetininga – 06 de junho | 18h30 – Secretaria de Educação (Rua Padre Albuquerque, 940 – Centro).

Bofete – 7 de junho | 8h30 – Escola Municipal “Lucy Cordeiro de Campos” (Rua João Martinelli, 41 – Centro).

Tatuí – 8 de junho – 18h30 | Escola Municipal “Eugênio Santos” (Praça Adelaide Guedes, s/nº – Centro).

Itaí – 19 de junho | 17h40 – Escola Municipal “Prof. Antônio de Freitas Filho (Av. Santo Antônio, 1120 – Centro).

Pardinho – 20 de junho | 7h30 – Escola Municipal “João Corulli” (Av. Eusélio da Rocha Camargo, 100).

Avaré – 20 de junho | 17h20 – Escola Municipal “Salim Antônio Curiatti” (Rua Dr. Antônio F. Inocêncio, 394 – Vila Martins).

Cesário Lange – 20 de junho | 18h30 – Escola “Honório Roque de Miranda Torres” (Rua Alagoas, 641 – Vila Brasil).

Santa Cruz do Rio Pardo – 20 de junho | 18h30 – Escola “Prof. Arnaldo Moraes Ribeiro (Rua Dr. Cláudio Sérgio Piedade Catalano, 19 – Jardim Eldorado).

Itatinga – 21 de junho | 18h – Escola “Maria Suman” (Rua Humberto Gobbo, 160 – Bairro Jardim Parenti II).

Capela do Alto – 22 de junho | 8h30 – Secretaria de Educação (Rua Tiradentes, 60 – Centro).

Cerqueira César – 23 de junho | 7h30 – Escola Municipal “Professor Avelino Pereira” (Praça Irmãos Ferreira, 02 – Centro (Praça da Igreja Matriz).

(O município de Águas de Santa Bárbara participará das oficinas na cidade de Cerqueira César).

Porangaba – 23 de junho | 8h30 – Escola Municipal “Joaquim Francisco de Miranda” (Rua João Rosa de Oliveira, 233 – Centro).

(Os municípios de Quadra e Torre de Pedra participarão das oficinas na cidade de Porangaba).

______________________________________

Rafaele Breves – Comunicação CCR SPVias.