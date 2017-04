Centro Médico São José anuncia ampliação da unidade de Cerquilho

Novas instalações aumentarão gama de serviços oferecidos, com a inclusão de consultório pediátrico com brinquedoteca e o primeiro centro de vacinas da cidade.

O Centro Médico São José está ampliando sua unidade de Cerquilho. Prevista para inaugurar ao público no final de abril, as novas instalações irão comportar consultórios ginecológicos e pediátricos com brinquedoteca e uma grande novidade: o primeiro centro de vacinas da cidade, que irá disponibilizar todas as imunizações indicadas a cada faixa etária, da primeira infância à terceira idade, além de serviços de comodidade, como a colocação de brincos, seguindo rigorosos critérios de assepsia.

Em dois andares, a novo ambiente irá comportar quatro novas salas de atendimento, além de recepção e estacionamento, como conta Dr. Mauricio Mod, médico ortopedista e responsável técnico do Centro Médico São José. “Estamos presenteando a cidade com um importante investimento que, depois de pronto, irá gerar novos empregos diretos, além dos que já foram criados no setor de construção civil, nesta primeira etapa, onde estão sendo investidos cerca de R$ 400 mil”, ressalta.

O ortopedista destaca que o recente crescimento da cidade foi decisivo na hora de anunciar as melhoras. “Cerquilho é uma cidade que está crescendo juntamente com toda a região. Este avanço fez aumentar a demanda por atendimento médico de qualidade e trouxe a necessidade de diversificação dos serviços prestados. Por isto, estamos trabalhando nesta ampliação, que aumentará nossa capacidade de atendimento, além de oferecer mais conforto, comodidade e facilidade aos pacientes que depositam em nós a sua confiança”, afirma.

Os novos consultórios e o centro de vacinas do Centro Médico São José funcionarão ao lado das já existentes instalações da clínica, em um imóvel localizado na esquina entre a Avenida Presidente Washington Luiz e a Rua Francisco da Silva Pontes. O espaço está sendo reformado e adaptado para receber os pacientes.

