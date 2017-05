Centro Médico São José de Cerquilho atende quatro novas especialidades médicas

Especialistas em dor crônica, quadril, reumatologia e medicina do sono chegam para ampliar atendimento à população

A unidade de Cerquilho do Centro Médico São José passa a oferecer à população atendimento em quatro novas especialidades médicas. O especialista em dor crônica Dr. Bernardo Silveira, o ortopedista especialista em quadril Dr. Eduardo Prota e a reumatologista Dra. Karine Kefler iniciarão atendimento nos próximos dias. Além dos novos médicos, a otorrinolaringologista Dra. Silvia Carolina Almeida também prestará atendimento em medicina do sono, ampliando a atuação da clínica nesta área, que já conta com Dr. Henrique Fernandez Mendes, neurologista especialista em distúrbios do sono.

Dr. Mauricio Mod, ortopedista e responsável técnico do Centro Médico São José destaca a importância da chegada das novas especialidades. “A cada dia, há mais conhecimento e recursos disponíveis na medicina, o que permite aos médicos se aprofundarem em determinados campos dentro de suas especialidades e possibilita um atendimento extremamente especializado ao paciente. Sem dúvida, a vinda dos novos profissionais representa um grande avanço para a saúde de Cerquilho e região”, comenta.

Nova clínica

Nas próximas semanas, igualmente entrará em funcionamento a nova clínica do Centro Médico São José em Cerquilho. Instalada em imóvel anexo à unidade atual, abrigará o primeiro centro de vacinas da cidade, além de dois novos consultórios de ginecologia, duas novas salas de atendimento pediátrico e recepção com brinquedoteca.

Para agendar consulta com os novos especialistas ou obter mais informações, entre em contato pelo telefone: (15) 3288-4848, pelo site ou pelo Facebook: www.facebook.com/centromedicosaojose.

