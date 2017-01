Centro Olímpico terá Verão Legal

A prefeitura de Cerquilho, por intermédio do Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer, realizará o Projeto Verão Legal, entre os dias 1 e 5 de fevereiro, no Centro Olímpico Municipal. O evento destinado à crianças de 6 a 12 anos (menores de 6 anos deverão estar acompanhados pelos pais) terá brinquedos infláveis, competições de vôlei de praia, futebol, futsal, distribuição de pipoca e algodão doce, além de outras brincadeiras coordenadas pelos monitores da Secretaria de Esportes.

Entre os dias 1 e 4, as atividades acontecem de 16h às 19h. No dia 5, data do encerramento, o horário será de 9h às 13h. O projeto tem por objetivo proporcionar às crianças e às famílias do município momentos de lazer e confraternização, promovendo a integração das famílias.

Inscrições para o Verão Legal

Estarão abertas, a partir da próxima segunda-feira (dia 16), as inscrições para o projeto Verão Legal, que será realizado entre os dias 1 e 5 de fevereiro, no Centro Olímpico Municipal. Para participar da ação que contará com atividades recreativas, gincanas esportivas, distribuição de pipoca e algodão doce, os interessados devem realizar suas inscrições no Fundo Social de Solidariedade, localizado na rua Ouro Verde, 106, bairro Nova Cerquilho, ou na Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer, na rua Ângelo Luvizotto, 310, centro.

O horário de atendimento será de 8h às 12h e das 13h às 17h. Quem puder contribuir com alimentos não perecíveis, podem fazer a doação no ato da inscrição ou até mesmo nos dias em que estão programadas as atividades no Centro Olímpico. Toda a arrecadação será encaminhada às entidades beneficentes de Cerquilho. Em caso de dúvidas ligue para Secretari