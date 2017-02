Cerquilho afetada pela criminalidade

Quadrilha é detida após roubar R$ 60 mil de agência dos Correios. Criminosos armados com revólver renderam os funcionários em Cerquilho. PM foi acionada por um cliente que viu movimentação estranha na agência.

Do G1 Itapetininga

Quatro homens foram presos e um adolescente apreendido após roubarem cerca de R$60mil da agência dos Correios, na área central de Cerquilho. Funcionários foram feitos reféns pelos criminosos, mas não houve feridos. O crime aconteceu dia 26 de janeiro, em plena luz do dia.

De acordo com a Polícia Militar, a quadrilha armada com três revólveres invadiu o local antes da agência abrir, por volta das 11h. Assim que os funcionários chegaram, o assalto foi anunciado e todos foram feitos reféns. Em seguida, o grupo foi até o cofre da agência e pegou o dinheiro, colocando as notas e moedas em uma mochila. Porém, como a agência não abriu no horário habitual, uma fila de clientes se formou em frente ao estabelecimento. Um dos clientes viu o grupo sair pela porta lateral dos Correios, ficou desconfiado da movimentação e chamou a polícia. Ao perceberem que tinham sido vistos pelos clientes, o grupo se separou, fugiu a pé e abandonou o carro roubado e com placas adulteradas que seria usado para a fuga. O Carro dos criminosos também foi apreendido pela polícia.

PM consegue decretar a Prisão da Quadrilha

Ainda segundo a PM, quatro viaturas se espalharam em diferentes ruas para tentar apreender os criminosos. Três deles, que estavam com a mochila com o dinheiro roubado, foram detidos a um quarteirão dos Correios. Eles não reagiram à abordagem. Já os outros dois comparsas foram detidos minutos depois. Um deles foi encontrado fugindo a pé na Rodovia Antônio Romano Schincariol (SP-127) e o outro chegou a pegar um ônibus com destino para São Paulo, sem gerar suspeita do motorista e dos outros passageiros.

A polícia descobriu o destino do último suspeito e avisou a Polícia Militar em Boituva, já que a cidade estava na rota do ônibus. Os policiais foram até à rodoviária e conseguiram deter o suspeito.Os homens e o adolescente foram levados à Polícia Federal em Sorocaba, onde o caso é registrado. Conforme a Polícia Militar, os suspeitos moram em São Paulo e disseram escolher fazer o crime em Cerquilho após receberem informações de um ex-morador da cidade.

Trio também é preso após explodir caixa eletrônico.

Suspeitos destruíram vidraça de agência de crédito.

Três homens foram presos após explodirem um caixa eletrônico de uma agência de crédito em Cerquilho, na madrugada de quinta-feira, 2. O vidro da agência também ficou quebrado. De acordo com a Polícia Militar, eles foram acionados por vizinhos que ouviram a explosão. Quando a viatura chegou ao local, os suspeitos tentaram fugir mas foram capturados.

Ainda de acordo com a polícia, os policiais encontraram, na agência, cápsulas de fuzil que foram usadas pelos criminosos durante a ação. Contudo, as armas de fogo não foram localizadas. Além disso, constataram que o trio não levou dinheiro da agência. Os três foram encaminhados à delegacia, onde foram autuados por tentativa de furto e estão à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga se tem mais pessoas envolvidas no crime.