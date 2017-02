Cipatex compõe decoração de reality show

Em clima praiano, revestimentos da empresa fazem parte do cenário do programa da MTV;

A terceira temporada da versão brasileira do reality show “Are You the One?”, exibido na MTV, traz uma decoração em clima de praia. A casa em Trancoso, no litoral sul da Bahia, ganha uma combinação de texturas naturais, como móveis de madeira no estilo rústico, com peças leves e descontraídas para dar ao espaço um ar mais jovial. Na parte externa, ambientes foram criados para garantir aconchego e momentos de lazer aos participantes do programa.

Pelo terceiro ano consecutivo, os revestimentos da Cipatex® da linha Corano® fazem parte do cenário do reality show. Ao redor da piscina, as espreguiçadeiras receberam o tom delicado do bege em contraste com almofadas na cor celeste e estampadas.

Sobre o programa

O reality show que desafia seus participantes a encontrem seu verdadeiro amor ganhou uma segunda temporada nacional. Umaprodução da MTV com a produtora Floresta, a estreia da versão brasileira do reality show “Are You The One?” ocorreu dia 29 de janeiro.

A produção consiste em reunir sob o mesmo teto 10 solteiros e 10 solteiras em busca do amor. Todos passam por um processorigoroso de matchmaking: a ideia é que os 20 participantes formem 10 casais ideais. Durante os episódios, combinações amorosassão testadas e colocadas à prova e, se o grupo acertar os 10 pares, ainda fatura um prêmio em dinheiro.

Sobre o Grupo Cipatex®

Há 52 anos o Grupo Cipatex® oferece ao mercado soluções confiáveis e inovadoras em revestimentos sintéticos e não-tecidos, buscando sempre uma posição de vanguarda, com responsabilidade social e ambiental. Criada em 1964, a companhia se diversificou constantemente e hoje conta com uma linha de produtos que atende aos setores de calçados, piscinas, bolsas e acessórios, utilidades domésticas, construção, móveis, vestuário, automóveis, esporte e lazer, brindes, material escolar e comunicação visual. Por essa dedicação tornou-se líder na fabricação de revestimentos sintéticos. Ao todo, o grupo conta com cerca de 1.400 colaboradores distribuídos em cinco plantas industriais.