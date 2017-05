Clube de Artesanato oferece dicas e passo a passos para futuras mamães que querem fazer desde a lembrancinha até o enfeite de porta da maternidade

Site da maior comunidade de artistas e artesãos do país tem opções para quem quer fazer as peças com as próprias mãos e gastar pouco

A chegada de um bebê é motivo de alegria e emoção. Para que esse momento se torne ainda mais especial, o Clube de Artesanato, site da maior comunidade de artistas e artesãos do Brasil, disponibiliza gratuitamente uma série de dicas e passo a passos para as futuras mamães, vovós e titias fazerem desde o enfeite para pendurar na porta da maternidade até as lembrancinhas para as visitas. São peças que podem ser produzidas também por quem já trabalha com artes manuais e quer aprender novas técnicas para aumentar a renda vendendo seus trabalhos.

A artesã Marli Fontes, por exemplo, ensina a fazer uma linda boneca de pano com fitas, que pode tanto decorar o quarto de uma menina como ser a lembrancinha para quem for visitá-la. O passo a passo pode ser acompanhado no link https://goo.gl/S0cyAT.

Já o curador do Clube de Artesanato, Vlady, ensina a fazer um arranjo para porta de quarto de maternidade, basicamente apenas com papel e fita. Os materiais necessários e a explicação estão disponíveis em http://migre.me/wDgOL.

Outra boa ideia de enfeite de porta de maternidade ou para o quarto do bebê é da artesã Dani Abdo. Inspirada no tema urso, a peça leva fitas de cetim, botões e feltro. O passo a passo está no link http://migre.me/wDhfH.

A artesã Conceição Sudré, por sua vez, ensina a fazer uma linda cesta com fitas, que pode servir para colocar as lembrancinhas, doces ou outros mimos. O passo a passo está em https://goo.gl/bFMtZs.

Essas são apenas algumas ideias. No site www.clubedeartesanato.com.br há centenas de outras sugestões, todas gratuitas.

Sobre o Clube de Artesanato – Primeira comunidade do país no setor, o Clube de Artesanato foi criado pela Fitas Progresso em 1994 para estimular a prática de artesanato com fitas, fornecendo suporte às artesãs por meio de receitas passo a passo, dicas e aulas, capacitando-as para a autorrealização ou profissionalização, além da valorização do artesanato no Brasil. Hoje, é o maior portal de conteúdo em língua portuguesa sobre artes manuais e artesanato e ponto de encontro de artistas, artesãs, decoradoras, lojistas e todas as pessoas que gostam e fazem artesanato. De um lado, artesãs usam a plataforma para divulgar seus trabalhos, mantendo o Clube de Artesanato diariamente atualizado e avalizado por nomes reconhecidos do mercado que fazem a curadoria do conteúdo. De outro, leitores têm um Portal seguro, confiável e fácil de navegar para encontrar tudo sobre pintura, bordado, tricô, crochê, scrapbooking, patchwork e outras inúmeras técnicas, além de informações gerais do setor. O Clube de Artesanato também está presente nas principais mídias sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. Para fazer parte dessa comunidade, basta acessar o site www.clubedeartesanato.com.br e se cadastrar gratuitamente.

Informações para a imprensa:

Tel.: (11) 3672.3531

Fernanda Santos – ramal 11 ou (11) 95316-9381– fernanda@rosaarrais.com.br

Rosa Arrais – ramal 19 ou (11) 99931-7378 – rosa@rosaarrais.com.br