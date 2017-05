Começam as inscrições para o 2º festival de movimentos urbanos de Tatuí

Estão abertas as inscrições para o 2º Festival de Movimentos Urbanos de Tatuí, o #Movimenta2, organizado pelo grupo de street dance ST DNC, ocupante do CEU das Artes. O festival acontecerá nos dias 12 e 13 de agosto, a partir das 20h, na Praça da Matriz. “O objetivo do ST DNC é abranger a dança e todos os seus segmentos em um só evento, tornando possível essa troca de experiência entre dançarinos de nossa cidade e região, além de oferecer um festival de dança gratuito a nossa comunidade. Tatuí é uma cidade de artistas e essa é uma oportunidade que nós, em parceria com a Prefeitura de Tatuí, estamos oferecendo”, diz Mat Kaytan, diretor do grupo idealizador do evento. Na primeira edição do festival, que ocorreu em agosto de 2016, 15 grupos da região marcaram presença, entre eles das cidades de Tatuí, Cerquilho, Boituva e Iperó. Além do festival, haverá também workshops gratuitos ministrados por professores de dança, que acontecerão na tarde de sábado e no domingo antes do evento, no CEU das Artes. As inscrições vão até o dia 20 de julho e podem ser feitas no site da Prefeitura de Tatuí ou pelo e-mail do grupo ST DNC stdnc.tatui@gmail.com. ____________________________ Fonte: Prefeitura de Tatuí.