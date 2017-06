Dia Mundial do Fusca é comemorado no Campinas Shopping

Estacionamento reúne apaixonados por fuscas e modelos históricos em seus 3º Encontro de Fuscas do Campinas Shopping;

Brasileiro é apaixonado por carro. Dos modernos às relíquias, a relação entre homem e máquina sempre foi apaixonante. De olho neste público e para marcar o Dia Mundial do Fusca (celebrado em 22 de junho), o Campinas Shopping promove, no dia 25 de junho, a partir das 9 horas, o terceiro encontro deste modelo. Os fuscas são unanimidade – para colecionados e simpatizantes. O estacionamento do centro de compras vai reunir, num mesmo espaço, relíquias e atividades paralelas, tudo para celebrar esse querido dos brasileiros. O acesso é gratuito para todos os participantes que entrarem até às 12 horas e doarem um quilo de alimento não-perecível.

Com apoio do Clube do Fusca de Americana e Fusca Clube do Brasil, o 3º Encontro de Fuscas do Campinas Shopping reunirá modelos históricos e praticamente exclusivos como o Fusca Horácio, autografado por Maurício de Sousa (criador da Turma da Mônica); a réplica de Herbie, do filme Se meu Fusca falasse; além de fuscas mais antigos, como os da década de 1950. Outros exemplares personalizados poderão ser contemplados no local como o estilo California Look (criado a partir dos carros usados em arrancadas), German Look (que se parecem muito com Porsches disfarçados), entre outros modelos raros e originais. Os expositores receberão certificado de participação. O encontro contará também com os conversíveis, confeccionados pela empresa Trocar, especializada neste segmento. “Cada proprietário tem a sua particularidade, muitos gostam de originalidade, outros de carros equipados e rebaixados. As excentricidades são peculiares quando se trata de Fusca”, afirma Heverson Knauer de Campos, presidente do Clube do Fusca de Americana, um dos organizadores do evento.

Além de fuscas, outros veículos da marca Volkswagen com motores a ar serão bem-vindos como Karmann Ghia, Volkswagen TL, Volkswagen Brasília, Kombi, VW 1600, Buggy, entre outros clássicos antigos.

Na edição de 2016, o 2º Encontro de Fuscas do Campinas Shopping reuniu seis mil pessoas. A expectativa para este ano é superar essa marca. De acordo com o presidente do Fusca Clube do Brasil, Ervin Moretti, também organizador do evento, além de ser uma oportunidade aos visitantes, o Encontro é um momento de confraternização entre proprietários, famílias, amigos e simpatizantes. “Sem dúvida, será um evento agradável, descontraído, com muitas histórias”, comenta, lembrando que o público poderá tirar fotos perto dos veículos e conversar com os colecionados.

Estandes comercializarão camisetas, miniaturas, acessórios, peças e adesivos, entre outros itens.

ATIVIDADES PARALELAS – Junto com a exposição de fuscas, o estacionamento do Campinas contará com várias atividades paralelas. Léo Moura e Guilherme Pazzetti se apresentam com voz, violão e cajon. Já perto do horário do almoço, o palco será de Ney Zara e Banda, que apresentarão ao público repertório variado. Em seguida, a trilha musical volta para a dupla Léo Moura e Guilherme Pazzetti. O espaço de convivência contará com food trucks (chope artesanal e opções gastronômicas); tenda e lounge com ombrelones e espaço kids (pago à parte), para a diversão da garotada.

A DATA – O evento é sempre realizado no mês de junho, já que no dia 22 deste mês é comemorado oficialmente o Dia Mundial do Fusca. A celebração da data teve início em 1995, mas foi em 22 de junho de 1934 que foi assinado o contrato entre a Associação Nacional da Indústria Automobilística Alemã e o professor Dr. Ferdinand Porsche para o desenvolvimento do Volkswagen (que em alemão significa Carro do Povo) e a apresentação do primeiro protótipo, em 10 meses. “Esta data, 22 de junho, é uma referência ao carro mais vendido do mundo e considerado o carro do século”, disse Campos. Além da comemoração à data em memória do Fusca, o evento celebra, nesta edição, os 32 anos de atividade do Fusca Clube do Brasil, e os 12 anos do Clube do Fusca de Americana.

Ação Descritivo 3º Encontro de Fuscas do Campinas Shopping 25/06/2016 (Domingo) 9 às 14 horas Estacionamento do Campinas Shopping (avenida Jacy Teixeira de Camargo, 940 – bairro Jardim do Lago) – Modelos raros – Modelos de colecionadores – Modelo Herbie (réplica do filme Se Meu Fusca Falasse) – Fusca Horácio (autografado por Mauricio de Souza) – Modelos turbinados – Estandes para comercialização itens como peças, acessórios e camisetas – Apresentações musicais – Food trucks – Espaço Kids Como participar O acesso é gratuito a todos os interessados. A tarifa de estacionamento é gratuita para quem entrar até às 12 horas e doar um quilo de alimento não-perecível (exceto para Sem Parar, Conect Car e valet).

SERVIÇO

3º Encontro de Fuscas do Campinas Shopping

Data: 25 de junho

Horário: A partir das 9 horas

Realização: Campinas Shopping, Clube do Fusca de Americana e Fusca Clube do Brasil

Informações: (19) 9.9225.7005 ou (11) 9.9213-8166

*Campinas Shopping

Administração BRMalls

Avenida Jacy Teixeira de Camargo, 940

Telefone: (19) 3727.2300

www.campinasshopping.com.br

Facebook: /campinasshopping

Instagram: /campinasshopping

__________________________

Fonte: Engenho da Notícia

www.engenhodanoticia.com.br