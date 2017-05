ECPA terá corrida de três horas neste domingo em Piracicaba

Tweet no Twitter

Prova de Endurance terá largada às 14h

Uma corrida com três horas de duração onde cada equipe, com até três pilotos, tem a liberdade de definir sua estratégia, atentando-se a regra de que cada piloto deve entrar na pista ao menos uma veze durante a prova.

Assim será a segunda etapa da Copa ECPA de Endurance, a ser disputada esse domingo (28), no autódromo do Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo. A largada está prevista para às 14h.

O grid reunirá protótipos, como as gaiolas tubulares, e carros de turismo, como os que disputam o certame de Marcas e Pilotos, tais como Gols, Corsas, Celtas, Pálios e Fiestas, todos competindo juntos, mas pontuando separadamente.

O formato é o mesmo da tradicional corrida 100 Milhas Piracicaba, que acontece anualmente no mês de agosto, porém neste ano o ECPA fará quatro etapas nesse formato, a primeira foi disputada em março. “Atendemos a um pedido dos pilotos que gostam do formato de provas mais longas”, afirmou Daniella Giannetti, organizadora dos eventos do ECPA.

Essa é a segunda etapa de quatro endurances desta temporada. A terceira etapa fará parte das 100 Milhas Piracicaba, que pela primeira vez em quase 30 anos vai somar pontos para a Copa ECPA de Endurance.

Domingo, dia 28 de maio de 2017

Treino livre – das 9h às 10h

10h15 – Briefing (Obrigatória a presença de todos os pilotos)

Tomada de tempo Marcas e Pilotos – das 11h às 11h10

Tomada de tempo Tubulares – das 11h20 às 11h30

Largada – 14h

Pódio – 17h30

Serviço

A entrada ao evento é gratuita, havendo somente a cobrança de estacionamento de R$ 15 para carros e motos. O autódromo do ECPA está localizado em Piracicaba, no interior de São Paulo, na rodovia SP 135, km 13,5, no Distrito de Tupi. Telefones (19) 3438.7901 e 3438.7174.

Acompanhe as novidades da Copa ECPA de Velocidade no site www.ecpa.com.br. Mais informações pelo facebook.com/ecpabrasil e e-mail para ecpa@ecpa.com.br

