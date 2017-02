Exame de densitometria corporal total ganha popularidade entre atletas e atentos ao peso

Disponível no Centro Médico São José, de Tietê (SP), tecnologia orienta tratamentos eficazes para condicionamento físico, perda de peso e tratamento de doenças.

O exame de densitometria corporal total é considerado um dos mais eficientes na avaliação da massa física. A técnica permite mapear o corpo todo, com o uso de um aparelho de densitometria, que emite um relatório com as quantidades exatas de músculos, ossos e gorduras presentes no corpo.

O mapeamento ajuda o médico especialista a orientar o tratamento ideal, de acordo com a doença ou necessidade da pessoa, como explica Dr. Cesar Lobo, médico responsável pelo serviço de radiologia do Centro Médico São José. “A tecnologia permite uma avaliação pormenorizada e diferente da medida do peso e da avaliação de composição corporal pelo Índice de Massa Corporal (IMC = Peso/Altura²), pois afere a distribuição de tecido magro (músculo), gordura e massa óssea em cada parte do corpo, orientando tipo e carga de exercícios para cada região (glútea, braços, abdômen e etc)”, detalha. O exame está disponível na unidade de Tietê da clínica.

Dr. Cesar também conta que a densitometria corporal de corpo inteiro pode ser útil em diversos campos. “Atualmente, a composição corporal vem sendo muito valorizada e estudada na avaliação da massa muscular na medicina esportiva, gerando informações importantes para o desempenho de atletas em diversas modalidades. Também tem utilidade nos casos de sarcopenia (perda de massa e força na musculatura provocada pelo envelhecimento), além de orientar tratamentos para obesidade, anorexia, reabilitação motora de doenças neuromusculares e em avaliações nutricionais”, enumera.

O exame permite, ainda, monitorar as alterações de massa magra e de gordura esperadas nos pacientes em uso de hormônios para crescimento, corticosteroides, esteroides sexuais e nos transplantados em uso de imunossupressores. Outra vantagem é que, por não ser invasivo, sua realização é muito simples e rápida para o paciente. “O exame não requer nenhum preparo e tem duração de, aproximadamente, 20 minutos. A radiação emitida pelo aparelho é extremamente baixa, semelhante à que recebemos em um dia de sol”, exemplifica.

