Facens apoia evento internacional que discute iniciativas tecnológicas e soluções inovadoras para área da saúde

A 4ª edição do Café Hacking Health Sorocaba reunirá profissionais da saúde e da tecnologia, empreendedores e designers; Aberto ao público, encontro acontece dia 21 de fevereiro, no auditório da faculdade;

No próximo dia 21 de fevereiro, das 19h às 22h, acontece na Facens (Faculdade de Engenharia de Sorocaba), a 4ª edição do Café Hacking Health Sorocaba, movimento internacional que une profissionais da saúde e da tecnologia, empreendedores e designers para repensar o sistema de saúde e criar soluções que possam sanar os problemas do setor. Apoiado pelo Smart Campus Facens, em parceria com o FACE (Facens Centro de Empreendedorismo), o encontro é gratuito e aberto à comunidade. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo site https://www.eventbrite.com.br/e/hacking-health-cafe-tickets-31414181663?aff=efbevent.

Na ocasião, Gib Medeiros, embaixador do Hacking Health no Brasil irá ministrar a palestra “Empreendedorismo e inovações tecnológicas: Modelos de capturação coorporativa”, e explicar os conceitos do movimento Hacking Health, como os projetos pensados durante o encontro são de fato implantados, como são formados os grupos de trabalho e como acontecem as reuniões de desenvolvimento de projetos e as captações de recursos.

“Estamos convidando em especial os alunos que têm na grade curricular as matérias de ética e cidadania, inovação e marketing e projetos, já que um dos objetivos do Café Hacking Health Sorocaba é promover networking entre profissionais atuantes no setor, instituições públicas e privadas, empresas e empreendedores. Temos certeza que será uma ótima experiência para o aprendizado e para ampliar a visão de mercado dos estudantes”, ressalta Luciana Gomes, representante do Smart Campus da Facens.

O Hacking Health é um movimento de origem canadense presente em mais de 13 países. Os encontros locais acontecem sempre em parceria – no caso do Brasil, com a Facens -, têm como objetivo incentivar uma cultura de inovação colaborativa reunindo pessoas interessadas no tema que tenham ideias criativas e projetos capazes de colaborar para o desenvolvimento tecnológico na área da saúde.

A Facens oferece traslado gratuito do estacionamento privado Park iNova, na Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3100, até o campus da Faculdade (o valor do estacionamento deve ser pago pelo particioante).

Serviço: Hacking Health Sorocaba

Onde: Auditório da Facens (Rodovia Senador José Ermírio de Moraes, 1425, Castelinho km 1,5 – Alto da Boa Vista – Sorocaba).

Quando: 21 de fevereiro de 2017

Horário: das 19h às 22h

Sobre a Facens: Criada há 40 anos, a Facens – Faculdade de Engenharia de Sorocaba é uma das mais reconhecidas do gênero no País, tem foco na formação do engenheiro cidadão e apresenta um índice de 93% de formandos inseridos no mercado de trabalho (média dos últimos 10 anos). Oferece atualmente 10 cursos de graduação (Engenharia Mecânica, da Computação, Química, Elétrica, Mecatrônica, Civil, de Alimentos, de Produção, Agronômica e Tecnologia em Jogos Digitais), e 22 cursos de pós-graduação e especialização. Em seu campus com 100.000 m², em Sorocaba, mais de 4.000 alunos contam com um corpo docente composto por mestres, doutores e especialistas, salas de aulas modernas e laboratórios especializados. Entre os inúmeros projetos da Facens, destacam-se o Smart Campus, focado na inovação e uso do campus como espaço de prototipagem para soluções em cidades inteligentes (elaborado com o G-Lab, Global Entrepreneurship Lab, do M.I.T.), o LIGA (Laboratório de Inovação em Games e Apps) e o primeiro Fab Lab do interior do Brasil, pertencente à rede mundial de laboratórios de fabricação digital criada também pelo M.I.T.

