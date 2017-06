“Falcão em Altamente + ou –” chega para única apresentação na cidade de CERQUILHO

Sucesso pelo Brasil o cantor e humorista chega com seu show em única

apresentação no dia 01 de Julho.

Arquiteto, desenhista, escritor, colunista, o cantor Falcão, que já vendeu

mais de três milhões de cópias de seus nove CD’s lançados, com humor

inteligente e extravagante. Agora fará pela primeira vez uma apresentação

no teatro e promete além de trazer seus sucessos em voz e violão também

cativar o publico com suas historias pra lá de engraçadas. Já conhecido

pelo público nacional e também internacional; por sua singular figura (um

sujeito com 1,93cm de altura vestido com roupas de cores berrantes, em

combinações esdrúxulas), e seu tão comentado humor inteligente e único.

Falcão em Altamente + ou -, irá acontecer nos sábados de maio deste ano.

O local escolhido é o Teatro Eva Wilma, localizado na zona Leste de São

Paulo.

Show: No show o público recebe um Falcão muito mais irreverente, contado

as histórias da sua vida e de onde vem as inspirações para suas musicas.

Além de musica é claro.

Falcão:

Cantor, arquiteto e compositor, nascido na cidade de Pereiro-Ceará. Criou-se e foi alfabetizado lá mesmo, no interior cearense, de onde saiu quando sua família foi morar em Fortaleza. Aí, formou-se em Arquitetura pela Universidade Federal do Ceará.

Apareceu no começo dos anos 90, com apresentações em festivais e bares da

capital cearense. Seu primeiro disco, “Bonito, Lindo e Joiado” (1991), lançado de maneira independente (e depois relançado pela BMG Ariola), chamou a atenção do público brasileiro com “I´m Not Dog No”, versão em inglês macarrônico de “Eu Não Sou Cachorro Não”, sucesso do ícone brega Waldick Soriano.

No disco seguinte, “O Dinheiro Não é Tudo, Mas é 100%” (1994), Falcão voltaria à receita com “Black People Car” (versão de “Fuscão Preto”, anteriormente popularizada na voz de Almir Rogério) e se notabilizaria com composições do tipo “Onde Houver Fé, Que eu Leve a Dúvida” e “As Bonitas que Me Perdoem, Mas a Feiúra é de Lascar”. Já conhecido pelo público nacional e também internacional; por sua singular figura (um sujeito com 1,93cm de altura vestido com roupas de cores berrantes, em combinações esdrúxulas), e seu tão comentado humor inteligente e único; emplacou outro grande sucesso, a já clássica, “Hollyday Foi Muito”, em seu terceiro disco, “A Besteira é a Base da Sabedoria” (1995).

Em seguida, lançou “A Um Passo da MPB” (1997, dos sucessos “I Love You Tonight” e “Mulher Mala”); “Quanto pior, Melhor” (1998, em que regravou “Tu És O MDC da Minha Vida”, bem-humorada incursão de Raul Seixas e Paulo Coelho na seara do brega); “500 Anos de Chifre” (1999, disco-tributo aos grandes mestres do gênero, como Alípio Martins, de “Lá Vai Ele”; e “Do Penico à Bomba Atômica”, disco de 2000, onde estão “No cume” e a

atualíssima “A multa”. Também no ano 2000, lançou seu primeiro livro “Leruaite – Dog’s au-au, it´s not nhac nhac”, que já atingiu a quinta edição, tendo alcançado a marca de 10mil exemplares vendidos, quantia muito boa para o mercado editorial brasileiro.

Trouxe ao público ainda o álbum “What porra is this”, em 2006 e, mais recentemente, o CD “Sucessão de sucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar”, lançado no final de 2014 e que já caiu no gosto de fãs em todo o Brasil com pérolas como “Você é a letra x da palavra Love” e “Coração de frango”.

Teve também como experiência, um programa de auditório na TV Bandeirantes (1998), intitulado: ”Falcão na Contra Mão” e atualmente é apresentador do programa “Leruaite” na TVC do Ceará.

No cinema, o cantor já fez significativas participações como em:

– “Foliar Brasil” de Carolina Paiva, em 2008;

– “Um Assalto de Fé” de Cibele Amaral, 2011; e

– “Cine Holliúdy” de Halder Gomes, em 2013.

Serviço:

Falcão em Altamente + ou –

Local: Teatro Municipal de Cerquilho – Rua Ângelo Luvizotto, Centro –

Cerquilho / SP.

Única apresentação: 01 de Julho

Valor: R$: 60,00 Inteira R$: 30,00 Meia

Duração: 1h20

Gênero: Humor

Censura: 14 anos

Vendas pela internet: www.compreingressos.com

Informações: (15) 3384-2634

Bilheteria: De terça a sexta feira, das 09h00 ás 12h00 e das 13h00 ás 17h00. Sábados e Domingos das 14h00 até inicio do espetáculo.

Ficha técnica:

Produção e Realização: ET Eventos / LHAAssessoria



