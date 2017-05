Festa das Nações estará de volta nos dias 12, 13 e 14 de maio

O Fundo Social de Solidariedade da prefeitura de Cerquilho vai realizar a tradicional Festa das Nações, de 12 a 14 de maio, no Centro Municipal de Eventos . Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos com alguma das entidades participantes.

O evento coincide com o Dia das Mães, como opção para as famílias se divertirem e saborearem comidas típicas de vários países. Mas o objetivo principal é ajudar entidades municipais a arrecadem fundos para manter suas funções sociais.

O valor da entrada permanente é de R$10,00 e as entidades participantes são: o Lar São José e Lions Clube, com as barracas do Brasil e da Alemanha; a Casa da Criança, com a comida italiana, o Grupo Fraternal Os Essênios, com o cardápio do Reino Unido e dos Estados Unidos, os Hospitalhaços, com a barraca do Hawai; o Rotary Clube com os sabores do Brasil Tropeiro; o time Nova Geração Futsal Feminino, com os pratos portugueses; a Associação de Pais e Mestres, com as especialidades da Argentina e o Fundo Social de Solidariedade, com os sabores mexicanos.