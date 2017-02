Moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país deverão atrasar os relógios em uma hora, a partir do dia 19 de fevereiro, quando termina o horário de verão. O horário de verão foi adotado pelo Distrito Federal e pelos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. À meia noite do próximo sábado, 19, atrase o relógio em uma hora!