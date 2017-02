Folia de Carnaval será no centro da cidade, de 24 a 28

A Prefeitura de Cerquilho transferiu a folia de carnaval para a área central da cidade, em dois locais: som com trios elétricos no Convívio-Prefeitura e desfiles e shows na Praça em frente aos quiosques. O carnaval começa na sexta, dia 24 e termina na terça, 28. Banheiros químicos foram instalados no estacionamento que fica atrás da agência do Banco Itaú.

Programação:

Sexta-feira (24/02): das 23h às 04h – Som dos trios elétricos com presença dos carrões. Local: Convívio (Prefeitura).

Sábado (25/02): das 16h às 19h- Matinê com a Banda 4LEX

Às 20h30- Desfile dos carrões. Local: Praça (quiosques).

Das 23h às 4h- Som com os trios elétricos.

Local: Convívio (Prefeitura)

Domingo (26/02): das 16h às 19h- Matinê com a Banda 4LEX

Às 20h30- Desfile dos carrões e blocos carnavalescos. Local – Rua dos quiosques

Das 23h às 4h- Som com os trios elétricos.

Local – Convívio (Prefeitura)

Segunda-feira (27/02): das 16h às 20h- Matinê com 4LEX

Às 21h- Divulgação dos ganhadores do concurso dos carrões. Local – Rua dos quiosques

Das 23 às 4h- Som com os trios elétricos.

Local – Convívio (Prefeitura)

Terça-feira (28/02): das 19h à Meia Noite – Som com os trios elétricos .Local -Convívio (Prefeitura)