Gastos com carnaval ultrapassaram 400mil

A Prefeitura de Cerquilho gastou R$403.836,65 com o Carnaval 2017.

Desse total, 39.826,03 em horas extras e serviços extraordinários pagos

aos servidores públicos municipais.

Em resposta ao Requerimento 02/2017, autoria do vereador Rodrigo Modanez, o prefeito Aldo Sanson informou à Câmara Municipal de Cerquilho, através do Departamento de Finanças, que foram gastos, durante os cinco dias de carnaval na cidade, o valor de R$39.826,03 com horas extras dos funcionários e mais outros R$364.010,62 com gastos como contratação de som, serviços de segurança, materiais elétricos e outros, somando um montante de R$403.836,65 dos cofres públicos.

No requerimento, o vereador Modanez justificou que, embora não seja contra o carnaval, como farmacêutico de profissão, não pode se esquecer de que a saúde do município está carente de investimentos. Disse ainda que, com a prestação de contas, pode elu-cidar dúvidas e questiona-mentos da população.

Embora seja função do vereador conhecer onde são aplicados os recursos públicos, apenas o vereador Tércio Levi Dias assinou o requerimento juntamente com Rodrigo. Lembrando que a atual câmara é composta por treze vereadores.