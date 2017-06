Green Day inclui datas na América Latina para a turnê “Revolution Radio Tour”

Integrantes do Rock and Roll Hall of Fame e vencedores de cincoGrammy Awards, a banda de rock Green Day anunciou que a turnê Revolution Radio Tour virá à América Latina com shows no Brasil, na Argentina, no Chile, no Peru, na Colômbia e no México. Visite www.greenday.com para informações de venda para cada data. A banda The Interrupters, de Los Angeles, é a convidada especial para abrir os shows na América do Sul.

No Brasil, os shows confirmados são: Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena, em 01 de novembro; São Paulo, na Arena Anhembi, em 3 de Novembro; Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski, em 5 denovembro; e em Porto Alegre, no Anfiteatro do Beira-Rio, em 7 de Novembro.

Os shows no Brasil fazem parte da plataforma de shows Live Music Rocks, promovido pela MOVEConcerts. A turnê Brasileira é patrocinada pelo Banco do Brasil e Budweiser. Hospital SanctaMaggiore é o fornecedor oficial de serviços médicos.

A pré-venda de ingressos, exclusiva para clientes Banco do Brasil com cartão Ourocard, abre no dia 27 de junho para o Rio de Janeiro, 23 de Junho para São Paulo, e 4 de Julho para Curitiba e Porto Alegre. A venda geral começa no dia 30 de junho para o Rio de Janeiro, 26 de Junho para São Paulo e 7 de Julho para Curitiba e Porto Alegre, em www.livepass.com.br. Para mais informações, veja SERVIÇO abaixo.

Até meados de 2018, toda a plataforma Live Music Rocks levará a assinatura do Banco do Brasil, que oferecerá benefícios exclusivos para os clientes Ourocard. Entre os benefícios estão a pré-venda exclusive, 50% de desconto na compra de ingressos via cartão de credito, condições de parcelamento e a possibilidade de troca de pontos Livelo por ingressos com valores reduzidos, sujeito a disponibilidade. Ourocard é o cartão oficial da plataforma e a Cielo é o meio de adquirência oficial da plataforma.

Atualmente, a banda está em turnê de divulgação de seu álbum mais recente, Revolution Radio, lançado em 7 de outubro de 2016 pela Reprise Records e que estreou no 1º lugar da Billboard 200. O álbum conta com os hits “Bang Bang”, 10ª música da banda a alcançar o topo das paradas, e “Still Breathing”, que também alcançou o Top 10. A Revolution Radio Tour iniciou em 1º de março de 2017 em Phoenix, Arizona, e vem rodando o mundo desde então.

O álbum Revolution Radio foi elogiado pela Alternative Press: “o álbum mais crítico e intenso do Green Day em anos”, pela Entertainment Weekly: “O álbum mais direcionado da banda em anos”, pelo LA Times: “um belo de um novo disco de punk”, pelo Nylon: “o disco entrega, em termos de música e letras, uma energia incontrolável com a quintessência do Green Day”, pelo Q: “Revolution Radio é o Green Day de volta ao seu melhor”, pela Rolling Stone: “o álbum reflete décadas de sabedoria musical e emocional acumulada” e pelo USA Today: “um revigorante retorno ao auge”.

Revolution Radio – Latin America Dates

11/1 – Jeunesse Arena – Rio de Janeiro, Brasil

11/3 – Anhembi Arena – São Paulo, Brasil

11/5 – Pedreira Paulo Leminski – Curitiba, Brasil

11/7 – Beira Rio – Porto Alegre, Brasil

11/10 – Estadio José Amalfitani – Buenos Aires, Argentina

11/12 – Estadio Bicentenario de la Florida – Santiago, Chile

11/15 – Estadio Nacional – Lima, Peru

11/17 – Parque Simon Bolívar – Bogotá, Colômbia

11/19 – Autodromo Hermanos Rodriguez – Cidade do México, México

Green Day

O Green Day é uma banda americana de punk rock composta pelo vocalista e guitarrista Billie Joe Armstrong, o baixista Mike Dirnt e o baterista Tré Cool. Formada em 1986, o Green Day era, originalmente, parte integrante da cena punk no 924 Gilman Street em Berkeley, Califórnia. Os primeiros lançamentos da banda foram feitos através da gravadora independente Lookout! Records. Em 1994, o álbum Dookie, primeiro com uma grande gravadora (Reprise Records) se tornou um grande sucesso e vendeu mais de 10 milhões de cópias nos EUA.

O Green Day sempre foi colocado como responsável por popularizar e reviver o interesse do público convencional americano pelo punk rock. O Green Day lançou na sequência os álbuns Insomniac (1995) e Nimrod (1997), cada um com mais de 2 milhões de cópias vendidas e certificação de platina-dupla, e Warning (2000), que alcançou a certificação de platina. 2004 trouxe a ópera rock da banda, American Idiot, que reacendeu a popularidade da banda com uma geração mais jovem e vendeu mais de 6 milhões de cópias nos EUA.

O Green Day é uma das bandas mais bem-sucedidas de todos os tempos, com mais de 75 milhões de CDs vendidos ao redor do mundo. O grupo conquistou ainda cinco Grammy Awards: Melhor Álbum Alternativo com Dookie, Melhor Álbum de Rock com American Idiot e com 21st Century Breakdown, Gravação do Ano com Boulevard of Broken Dreams e Melhor Álbum de Teatro Musical com American Idiot: The Original Broadway Cast Recording.

Em 2010, uma adaptação de American Idiot estreou nos palcos da Broadway. Em 8 de abril de 2015, a banda foi nomeada para o Rock and Roll Hall of Fame em seu primeiro ano com elegibilidade. Em 16 de outubro de 2015, o Green Day lançou o documentário Heart Like A Hand Grenade, contando os bastidores do processo de criação e gravação do lendário álbum American Idiot. O 12º álbum de estúdio do Green Day, Revolution Radio, foi lançado em 7 de outubro de 2016 e estreou no topo da Billboard Top 200 Chart. Atualmente, a banda está na estrada com a Revolution Radio World Tour.

Sobre o The Interrupters

Quarteto de Los Angeles unido pelo espírito rebelde, a banda The Interrupters produz um ska-punk super-enérgico que ao mesmo tempo cativa e confronta o público. Produzido por Tim Armstrong, do Rancid, a banda estreou com o álbum “The Interrupters” através da Hellcat/Epitaph Records, onde a vocalista Aimee Interrupter, o guitarrista Kevin Bivona, o baixista Justin Bivona e o baterista Jesse Bivona desfilavam letras sobre temas espinhosos como leis marciais e autoritarismo, combinados com ritmos fortes e riffs agressivos na guitarra. Após se juntar a Armstrong, o The Interrupters escreveu e gravou todo o material do álbum de estreia em questão de dias. Prova da química contagiante da banda, o resultado foi um vale-tudo frenético que gerou um hino atrás do outro. “Trabalhando com o Tim, a gente nunca precisa quebrar a cabeça – é como se todas as ideias já viessem prontas”, contou Kevin, que ainda disse que muitas das músicas deram certo na primeira tentativa de gravação.

Após turnês com o Rancid em 2013 e shows com Armstrong pelo projeto Tim Timebomb and Friends, o TheInterrupters construiu seu show em cima de uma energia inesgotável e um sentimento de comunidade que reflete sua aura familiar. “Normalmente, a plateia se torna uma pista de dança, que a gente adora, já que temos a nossa própria pista de dança em cima do palco”, disse Kevin. O compromisso da banda de “nunca se levar tão à sério” tem o papel de contrabalançar os temas pesados que são abordados pela maioria das músicas. “Às vezes parece desagradável dizer sobre o que estamos cantando, então a gente tenta tocar em escalas mais altas e ritmos bem acelerados que fazem tudo parecer mais otimista”, fala o guitarrista. A vocalista Aimee ainda completa: “Tem várias coisas que nos deixam enfurecidos e a gente precisa cantar sobre elas, mas precisamos ter certeza que será divertido”.

SERVIÇO:

Data: 01 de novembro

Cidade: Rio de Janeiro

Local: Jeunesse Arena

Pré-venda Ourocard: De terça-feira, 27 de junho às 10h até sexta-feira, 30 de junho às 9h59

Venda para o público geral: A partir de sexta-feira, 30 de junho às 10h

Link para a compra: www.livepass.com.br

Troca de pontos em:www.livelo.com.br

Horário: A partir das 18h

Classificação etária: 16 anos. Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais/responsáveis legais.

Ingressos: de R$ 110,00 a R$ 560,00

Data: 03 de novembro

Cidade: São Paulo

Local: Arena Anhembi

Pré-venda Ourocard: De sexta-feira, 23 de junho às 0h01 (de quinta para sexta-feira) até domingo, 25 de junho às 23h59

Venda para o público geral: A partir de segunda-feira, 30 de junho às 0h01 (De domingo para segunda-feira)

Link para a compra: www.livepass.com.br

Troca de pontos em:www.livelo.com.br

Horários: A partir das 17h30

Classificação etária: 16 anos. Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais/responsáveis legais.

Ingressos: De R$ 140,00 a R$ 240,00

Data: 05 de novembro

Cidade: Curitiba

Local: Pedreira Paulo Leminski

Pré-venda Ourocard: De terça-feira, 4 de julho às 10h até sexta-feira, 7 de julho às 9h59

Venda para o público geral: A partir de sexta-feira, 7 de julho às 10h

Link para a compra: www.livepass.com.br

Troca de pontos em:www.livelo.com.br

Horário: A partir das 16h

Classificação etária: 16 anos. Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais/responsáveis legais.

Ingressos: De R$ 200,00 a R$ 700,00

Data: 07 de novembro

Cidade: Porto Alegre

Local: Anfiteatro Beira-Rio

Pré-venda Ourocard: De terça-feira, 4 de julho às 10h até sexta-feira, 7 de julho às 9h59

Venda para o público geral: A partir de sexta-feira, 7 de julho às 10h

Link para a compra: www.livepass.com.br

Troca de pontos em: www.livelo.com.br

Horário: A partir das 16h

Classificação etária: 14 anos. Menores de 14 anos apenas acompanhados dos pais/responsáveis legais.

Ingressos: De R$ 120,00 a R$ 600,00