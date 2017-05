Grupos de dança de Tatuí participam de diversos festivais neste mês de abril

Abril é o mês dedicado à dança por ser o dia 29 o Dia Internacional da Dança, instituído pelo Comitê Internacional da Dança (CID) da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), no ano de 1982. O município de Tatuí tem ampla projeção nessa expressão artística e cultural devido à intensa produção de escolas, academias e grupos que visam por meio dessa arte, mobilizar e sensibilizar a população. No dia 30 de abril, domingo, um encontro de dança será integrado ao Projeto “Interação-Esporte-Cultura- Lazer”, da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, com o objetivo de ampliar a atenção pela importância da dança entre o público geral. Os grupos da cidade, porém, apresentam seus trabalhos representando a produção dessa expressão de Tatuí. Dentre as informações encaminhadas para a Secretaria de Cultura e Turismo, podemos ressaltar o Teatro de Dança Rosinha Orsi, o Instinto Urbano Crew e o 6º Boitudança – Festival de Dança de Boituva. O Teatro de Dança Rosinha Orsi apresentou três coreografias no Festival Fragmentos de Dança, de Sorocaba, no dia 21 de abril. Lá, se apresentou com a modalidade Jazz Livre, categoria Adulto, com a coreografia “Improvável”, formada por 18 bailarinos: Andrea Luise, Aryel Ribeiro, Ana Laura Portugal, Bárbara Beillo, Daisa Campos, Diego Figueiredo, Izabela Duarte, Izabela Jorge, Janaína Feitosa, José Lucas Forcinetti, Kaiany Rolim, Maria Fernanda Forcinetti, Maria Eduarda Faria, Mayara Nunes, Nathalya Bueno, Priscila Vieira, Rebeca Rodrigues e Rodrigo Augustto. Nas modalidades Solo Infantil, Contemporâneo e Clássico Livre, a bailarina Laís Jardim, de 10 anos de idade, executou as coreografias “Renascence” e “Olha o Que Eu Encontrei”. O grupo de breakdance (street dance) Instinto Urbano Crew, com formação completando 10 anos de atividades, representou Tatuí no Campeonato Nacional / Internacional de Breakdance, de grande relevância nacional. O evento foi na cidade de Santos, no dia 22 de abril, e reuniu bboys e bgirls de vários estados do país. A 6ª edição do Boitudança – Festival de Dança de Boituva, que tem como objetivo estimular as formas inovadoras de pesquisa em dança, divulgar e incentivar a dança como forma de expressão, valorizar e incentivar o intercâmbio entre grupos e bailarinos e promover a “dança educação”, será nos dias 28 e 29 de abril. Quatro grupos de Tatuí estarão presentes para apresentar seus trabalhos: o Balleteatro Fred Astaire; Pamela Calixto; ST DNC e Teatro de Dança Rosinha Orsi. ____________________________________ Fonte/Foto: Prefeitura de Tatuí.