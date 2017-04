SOROCABA- Iguatemi Esplanada apresenta peça de teatro especial em comemoração a Páscoa

A apresentação é gratuita e faz parte do Projeto Domingo é Dia de Teatro;

Durante os dois próximos domingos do mês de abril, o Iguatemi Esplanada traz uma peça de teatro infantil inspirada na data mais doce do ano, a Páscoa. A apresentação “Páscoa em apuros” dá continuidade ao projeto Domingo é Dia de Teatro, que busca proporcionar aos seus consumidores uma opção de cultura, lazer e diversão com atividades interativas para toda a família. A peça será encenada nos dias 09 e 16/04, às 16h, na Ala Norte, em frente a loja Ri Happy.

A peça

A peça “Páscoa em Apuros” conta a história do Coelhinho da Páscoa, que está muito triste esse ano após descobrir que o significado da Páscoa está cada vez mais esquecido pelas crianças e chegar a conclusão de que elas só pensam em chocolates e não conhecem a verdadeira essência da data.

Para tentar reverter isso ele decidiu que a entrega dos ovos está suspensa e para mudar a situação todas as crianças devem voltar a semear a verdadeira mensagem da Páscoa.

Será que o plano do coelhinho vai dar certo? O espetáculo tem duração de 50 minutos. Mais informações podem ser obtidas pelo site do empreendimento www.iguatemi.com.br/esplanada ou pelo telefone (15) 3219.9900.

Sobre o Shopping Iguatemi Esplanada

A Iguatemi Empresa de Shopping Centers (IESC) inaugurou em 14 de novembro de 2013 a expansão do Shopping Center Iguatemi Esplanada, fruto da união da história que o Shopping Esplanada construiu na região há 23 anos, com o pioneirismo e inovação da marca Iguatemi. Com a inauguração, o Iguatemi Esplanada passou a contar com duas alas, a Ala Norte, que já existia, e Ala Sul, que recebeu cerca de 200 novas lojas, muitas inéditas na região. Com a integração das Alas, o empreendimento conta com uma Área Bruta Locável (ABL) de 64.360 m².

Com um mix completo, o Iguatemi Esplanada conta com 36 mega lojas, 7 salas de cinema, 8 restaurantes, 40 fast food, 341 lojas satélites, além de quiosques e lojas temporárias e um estacionamento com 4.200 vagas, 2.000 delas cobertas, tornando o Iguatemi Esplanada o maior empreendimento de uso misto do interior de São Paulo.

Serviço:

Domingo é Dia de Teatro

Páscoa em Apuros

Data: dias 09 e 16 de abril

Horários: 16h

Local: Ala Norte, em frente a loja Ri Happy

Gratuito

Endereço: Ala Sul: Av. Gisele Constantino, 1850 – Parque Bela Vista – Votorantim

Endereço: Ala Norte: Av. Izoraida Marques Peres, 401 – Altos do Campolim – Sorocaba

Informações: (15) 3219.9900 / www.iguatemiesplanada.com.br

