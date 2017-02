Iguatemi Esplanada recebe Ecoparque Discovery Kids

A atração traz um circuito de atividades inspiradas em sustentabilidade e no contato com a natureza;

De 16 de fevereiro a 03 de março, o Iguatemi Esplanada abre suas portas para o Ecoparque Discovery Kids, um evento que tem como temas principais ecologia, sustentabilidade e as diferentes paisagens do mundo. A atração, que é gratuita e acontece na Praça de Eventos da Ala Sul, traz como proposta incentivar as crianças a interagir de forma lúdica com a natureza e a preservação do planeta, proporcionando novas descobertas, individualmente e em grupo.

Na atividade os protagonistas dos desenhos Floogals, O Zoo da Zu, Miss Moon, Super Wings e Doki, personagens das telinhas, se transformam em áreas temáticas do Ecoparque. O trajeto é organizado em torno de uma grande árvore, envolvida por surpresas e desafios que exigem cooperação entre os participantes.

Circuito

Os Floogals, alienígenas que investigam o mundo dos humanos, comandam a primeira área do Ecoparque Discovery Kids. Nela, os participantes encontram um labirinto com objetos recicláveis espalhados que deverão ser recolhidos e depositados na cesta coletora apropriada.

Na próxima etapa, Jett, o protagonista de Super Wings que viaja o mundo, precisa descobrir qual será seu próximo destino. Para isso, juntas, as crianças montam um grande quebra-cabeça que desvenda este mistério.

O circuito continua na área do programa O zoo da Zu, onde os participantes ficam responsáveis pela refeição de alguns animais do zoológico. Chegando perto da grande árvore, eles descobrem que há uma entrada escondida que dá acesso ao interior do tronco. Para irem adiante, todos precisam encontrar os óculos da fada Miss Moon, que os perdeu em sua última aventura.

Para finalizar, dentro do tronco, Doki conduz os participantes por uma aventura radical inspirada no arvorismo. Seguindo o personagem símbolo do Discovery Kids pelos obstáculos, as crianças exploram o interior da árvore até a saída.

O Ecoparque Discovery Kids também disponibiliza uma área para crianças de até três anos, a “Baby Wissper”, com piscina de bolinhas e escorregador.

O evento é realizado pelo canal Discovery Kids, com execução da agência Nova Performance Eventos e parceria da rede Iguatemi. No Iguatemi Esplanada ele acontece gratuitamente na Praça de Eventos da Ala Sul, de domingo a sexta-feira, das 14h às 20h, e aos sábados, das 10h30 às 20h.

A atividade é indicada para crianças de 0 a 8 anos, acompanhadas de um adulto responsável. Os ingressos para participar da atração devem ser retirados na bilheteria da Praça de Eventos da Ala Sul, de domingo a sexta-feira, a partir das 14h e aos sábados a partir das 10h30. Reservas podem ser realizadas através da área de “Eventos” no site discoverykidsbrasil.com. O regulamento do Ecoparque Discovery Kids e outras informações podem ser obtidas pelo site www.iguatemi.com.br/esplanada.

Serviço:

Ecoparque Discovery Kids

Data: de 16 de fevereiro a 03 de março

Horário: de domingo a sexta-feira, das 14h às 20h, aos sábados, das 10h30 às 20h.

Local: Praça de Eventos da Ala Sul

Capacidade: 8 crianças a cada 5 minutos

Duração: aproximadamente 25 minutos

Indicado para crianças de 0 a 8 anos, acompanhadas de um adulto responsável

Gratuito

Endereço: Ala Sul: Av. Gisele Constantino, 1850 – Parque Bela Vista – Votorantim

Endereço: Ala Norte: Av. Izoraida Marques Peres, 401 – Altos do Campolim – Sorocaba

Informações: (15) 3219.9900 / www.iguatemiesplanada.com.br

______________________________

Vergili Comunicação Integrada

sandra@vergilicomunicacao.com.br