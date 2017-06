Iguatemi Esplanada reforça seu mix com abertura de novas lojas

Nos próximos meses 18 novas lojas devem levar suas marcas e produtos ao empreendimento, reforçando o conceito de complexo de uso misto e trazendo ainda mais opções de compra, lazer e gastronomia à população da Região Metropolitana de Sorocaba

A Iguatemi Empresa de Shopping Centers, empresa que administra o Iguatemi Esplanada, está em 24º lugar no ranking das Marcas Mais Valiosas do Brasil e é a única do setor de shoppings a figurar na pesquisa conduzida pela Kantar Millward Brown.

O índice de confiança dos investidores na marca é um dos mais altos do país e o Iguatemi Esplanada faz parte desse cenário. Em 2013 quando entregou ao público sua expansão, dobrando o número de lojas, o empreendimento trouxe ao menos 50 marcas inéditas do varejo.

Seguindo com sua proposta de oferecer as melhores marcas e produtos do varejo e tendo a inovação como um de seus principais pilares, o empreendimento anuncia a abertura de 18 novas lojas nos próximos meses, todas elas fruto de negociação e da confiança que o mercado tem na marca Iguatemi e no poder de consumo da região.

Até outubro devem abrir suas portas no empreendimento várias marcas inéditas como as lojas American Sport, Euphoria, Joaquina Brasil e TVZ-My Shoes, no segmento de vestuário e calçados, Bar do Leo, Coxinharia Surreal Flavor e Kombinado Carioca, no setor de alimentação, Casa Alegro , que traz itens de presentes e decoração, Lika Bijuterias, Ponto Chic Bijuteria, do segmento de acessórios, e Maison Bertin e Sabor Lusitano, que trarão ao Iguatemi Esplanada itens como vinhos e presentes.

Nas últimas semanas as lojas Aloha Surf Shop e MR. Kitsch, de vestuário, Puro Gelato, no setor de alimentação, Big Head e Rey Rou Presentes já iniciaram suas operações trazendo novidades em produtos e serviços ao consumidor. Já a Cacau Show deve ampliar seu atendimento mudando sua loja da Ala Norte para um ponto ainda maior para oferecer mais conforto e comodidade aos clientes no momento da compra.

Investimento e confiança

Para Fernanda Quintella, que está trazendo ao Iguatemi Esplanada a loja TVZ-My Shoes, a expansão da marca para a região passou por vários processos. “O primeiro quesito foi a confiança na marca Iguatemi, que nos dá segurança para investir alto na região. Em seguida, fizemos uma pesquisa para entender o perfil do consumidor e o potencial de consumo, que está dentro das nossas expectativas. A TVZ está muito animada para começar a operar no Iguatemi Esplanada”, afirma Fernanda, que estima para agosto a data de inauguração da marca.

Já Lilian Bertin, proprietária da Maison Bertin, marca tradicional no segmento de presentes e vinhos, optou por transferir um de seus pontos de rua para o empreendimento, apostado na força da marca Iguatemi e no perfil do consumidor, que possui as mesmas características de seus clientes.

Mariana Morato, gerente geral do Iguatemi Esplanada, conta que a vinda dessas marcas ao Shopping, muitas delas inéditas na região, demonstra a confiança do mercado na empresa e reforça seu papel como um dos maiores complexos de uso misto do interior de São Paulo. “Com o mix mais completo da região, trazendo as melhores marcas do varejo, o Iguatemi Esplanada também é hoje um verdadeiro pólo gastronômico, que oferece que há de melhor da culinária mundial”.

Sobre o Shopping Iguatemi Esplanada

Fruto da união da história que o shopping Esplanada construiu na região com a expertise e qualidade da marca Iguatemi, o Iguatemi Esplanada é um dos maiores complexos de uso misto do interior de São Paulo, unindo o shopping e uma torre comercial.

O shopping tem mix completo e adequado ao público da região. No total são 390 lojas, 40 operações de alimentação, sendo oito restaurantes, sete salas de cinema, além de um estacionamento com 4.200 vagas, sendo 2.000 delas cobertas. Mais do que isso, o Iguatemi Esplanada oferece serviços exclusivos e tem como missão proporcionar experiências únicas para seus clientes.

