ITAPETININGA – Campanha de Vacinação contra a raiva continua neste sábado na Vila Reis e Vila Regina

Neste sábado, dia 20, a equipe do Departamento de Controle de Zoonoses continuará com a Campanha de Vacinação contra a raiva em mais dois bairros: Vila Reis e Vila Regina. “A raiva é uma doença fatal tanto para os animais, quanto para as pessoas. A única forma de controlarmos esta doença é vacinando os animais e isso só depende dos proprietários de cães e gatos”, diz a diretora do departamento. Na semana passada 376 cães e gatos foram imunizados na Vila Rio Branco. A diretora explica que a Campanha de Vacinação antirrábica será feita de forma contínua em Itapetininga. Nos anos anteriores, as equipes percorriam todos os bairros da cidade em pouco mais de duas semanas. “Antes tinham que vacinar cães e gatos em 18 dias percorrendo todos os bairros da cidade. Agora, o serviço é contínuo”, explica a veterinária. No sábado passado, entre os 376 animais vacinados, os cães eram a maioria absoluta: 348. Sendo 183 fêmeas e 165 machos. As imunizações nos gatos somaram 28, sendo 16 machos e 12 fêmeas. Transmitida por meio da saliva dos animais contaminados, a raiva é passada, principalmente, pela mordida dos animais doentes, sejam eles gatos ou cães. A raiva é incurável nos animais e fatal em 100% dos casos, a doença é uma zoonose e, portanto, também pode afetar os seres humanos. Paralela à campanha, o Departamento de Controle de Zoonoses atende de segunda a sexta-feira na sede da unidade que fica à Rua Francisco Válio, 925, Centro, das 9h às 16h. Mais informações pelo telefone 3373-6043. Recomendações Os cães devem estar com guias, coleiras e focinheiras (se necessário). Os gatos devem ser levados em caixas próprias para o transporte de bichos de estimação. Além desses cuidados, a prefeitura também recomenda que os animais sejam levados por pessoas com mais de 18 anos. O animal deve ser imunizado todo o ano. A partir dos 3 meses de idade e apresentando bom estado de saúde, todos os cães e os gatos devem ser vacinados anualmente. Fique atento aos endereços: Vila Reis Data: 20 de maio Horário: 9h-12h Local: Na praça do bairro, que fica a rua Sebastião Silva Leite Fernandes, em frente ao número 107 Vila Regina Data: 20 de maio Horário: 14h – 17h Local: Na praça do bairro, localizada a rua Benedito Soares Hungria, em frente ao número 483 Outros endereços: 27/05 – Vila Santana (9h – 12h) e Vila Piedade (14h – 17h) 03/06 – Gramadinho – No Mutirão de Prevenção à Saúde Departamento de Comunicação e Imprensa