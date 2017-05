ITAPETININGA – Inscrições para a 2ª etapa oficial do circuito “Correr e Caminhar com Saúde” estão abertas

A Prefeitura de Itapetininga, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, abriu nesta sexta-feira (19), as inscrições pelo site (http://inscricao. itapetininga.sp.gov.br) para a 2ª etapa oficial do circuito “Correr e Caminhar com Saúde”. A prova será disputada no dia 28 de maio (domingo), valendo pontos para o circuito, com largada marcada para as 8h, nas proximidades do Teatro do Sesi, na Vila Rio Branco. A concentração será a partir das 7h. A 2º etapa oficial do circuito “Correr e Caminhar com Saúde” abriu 490 vagas para os competidores se inscrevem de forma gratuita. “A prova contará com a participação dos 490 inscritos oficialmente, mas o circuito está aberto para quem desejar praticar a caminhada ou a corrida”, explicou o Secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Jefferson Farpella. O trajeto da corrida alterna pontos com maior e menor dificuldade, exigindo muita disposição e preparo físico. Como aconteceu nas provas anteriores, para retirar o número de peito, o participante deverá doar um cobertor, novo ou usado (em bom estado) por meio da “Troca Solidária”. Os cobertores arrecadados serão entregues às famílias necessitadas, durante a Campanha do Agasalho 2017. A retirada do número de peito será realizada nos próximos dias 26 (sexta), das 9h às 19h, e 27 (sábado), das 8h às 17h, na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, que fica localizada nas dependências do Ginásio de Esportes “Ayrton Senna da Silva”, à avenida José de Moraes Terra, 2.001, Vila Barth. Maio Amarelo Nesta etapa do circuito, a Secretaria de Trânsito e Cidadania estará distribuindo panfletos explicativos encerrando a campanha “Maio Amarelo”, que está sendo promovida pela pasta no município durante este mês de maio. Serviço Data: 19 de maio Horários: A partir das 12h Site para inscrição: inscricao.itapetininga.sp.gov. br Informações: – 2ª ETAPA CIRCUITO MUNICIPAL “CORRER E CAMINHAR COM SAÚDE” – LOCAL DE LARGADA: NAS PROXIMIDADES DO TEATRO DO SESI, NA VILA RIO BRANCO – HORÁRIOS: CONCENTRAÇÃO: 07 HORAS LARGADA: 08 HORAS – INSCRIÇÕES PELA INTERNET A PARTIR DO DIA 19/05, ÀS 12H, PELO SITE: inscricao.itapetininga. sp.gov.br – TROCA SOLIDÁRIA: 1 COBERTOR PARA A CAMPANHA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE – DATA DA RETIRADA DO NÚMERO DE PEITO E TROCA SOLIDÁRIA: DIA 26/05 – DAS 9H ÀS 19H DIA 27/05 – DAS 8H ÀS 17H LOCAL: GINÁSIO MUNICIPAL “AYRTON SENNA DA SILVA” – NÚMERO DE INSCRIÇÕES: 490 Departamento de Comunicação e Imprensa