IV Encontro Brasileiro de Autos Antigos – Águas de Lindóia/SP

Inscrições para o Encontro Brasileiro de Autos Antigos estão abertas

A partir de quarta-feira, 15 de fevereiro, estão abertas as inscrições para o IV Encontro Brasileiro de Autos Antigos, que acontece em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, de 20 a 23 de abril. Podem se inscrever os proprietários de carros antigos para a exposição ou venda, além de apreciadores do antigomobilismo que desejam prestigiar a exposição e participar da programação social, que inclui palestras, workshop e festas.

Nas inscrições com veículos, o proprietário poderá expor até três veículos mediante comprovação de propriedade. O valor é de R$ 350,00 para o titular; R$ 300,00 para acompanhante a partir de 15 anos; R$ 200,00 para crianças de 11 a 14 anos e crianças de 0 a 10 anos não pagam.

Só poderão ser inscritos veículos que tenham no mínimo 30 anos de fabricação e aqueles fabricados entre 1980 e 1987 somente se tiverem placa preta. Esta categoria de inscrição inclui kit de participação, um troféu, uma placa de identificação do veículo e ingressos para a programação social.

As inscrições para a venda custam R$ 350,00 por veículo e a substituição daqueles que forem vendidos não será permitida. Os carros para a venda contam com um espaço próprio no evento e a portaria será aberta no dia 19, às 12h.

Já para as inscrições sem veículos, o valor é de R$ 400,00 para o titular; R$ 350,00 para o acompanhante a partir de 15 anos; R$ 250,00 para crianças de 11 a 14 anos e crianças de 0 a 10 anos não pagam. Este tipo de inscrição inclui kit de participação e ingressos para a programação social.

Os interessados têm até o dia 15 de abril para efetuar a inscrição, que está sendo efetuada exclusivamente pelo site oficial do evento www.encontrodeaguasdelindoia.com.br. O regulamento, bem como informações sobre horários de funcionamento e programação completa também estão disponíveis no site.

Sobre o evento – O IV Encontro Brasileiro de Autos Antigos reúne centenas de colecionadores e milhares de apreciadores do antigomobilismo. Mais de 600 carros, entre eles clássicos, originais, restaurados, hot rods, streets e caminhões gigantes integram a exposição que é a maior da América Latina.

Além dos veículos em exposição, o evento ainda conta com uma área voltada para a comercialização de mais de 700 carros antigos e promove uma grande feira de peças e antiguidades com aproximadamente 400 estandes.

Promovido por Mingo Abonante e seu filho Junior, proprietários da Relicário Autos Antigos em parceria com a BJ Eventos, o Encontro Brasileiro de Autos Antigos de Águas de Lindóia, reúne também grandes nomes do automobilismo brasileiro, os ex pilotos Wilson Fittipaldi Jr e Bird Clemente, que são respectivamente embaixador e patrono do evento.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Samara Bernardi/Luciane Urbano: Assessoria de Imprensa.