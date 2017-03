IX FESTA DO MILHO VERDE PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA – TATUÍ

A festa do milho verde da Paróquia Sagrada Família de Tatuí é um evento religioso, beneficente em prol das obras de evangelização da Paróquia.

A festa é realizada inteiramente com trabalho voluntário. As pessoas se doam por amor a Deus, à Igreja e ao próximo, desde a manipulação do milho, a preparação dos pratos típicos, o atendimento nas barracas e o acolhimento dos visitantes. A equipe de voluntários é de aproximadamente 150 pessoas por dia, sendo catequisandos, jovens, casais e idosos da comunidade.

A média de milho manipulado nos anos anteriores foi de 25 a 30 toneladas por edição da festa. Em 2017 a estimativa será de 30 toneladas.

Atende-se nos 6 dias da festa uma média de 15 mil pessoas. Neste ano temos expectativa de receber nos 6 dias cerca de 20 mil pessoas.

O evento é realizado no salão paroquial. Local coberto, com mesas e cadeiras à disposição das famílias. Mesmo que chova a festa acontece normalmente.

Esse será a nona edição da festa do milho que será realizada nos dias 25 e 26 de março.

Haverá missa todos os dias. Nos sábados as 18 horas. Nos domingos as 10 horas, as 17 horas e as 19 horas. Após as missas a Comunidade da Sagrada Família oferece os produtos típicos de milho no salão paroquial

Em todas as noites da festa haverá apresentações de música católica. Não haverá venda de bebidas alcóolicas. Trata-se de um evento religioso num ambiente familiar com fins de evangelização e arrecadação de fundos para as obras da Paróquia.

A Paróquia Sagrada Família vem por meio deste convidar você e sua família para participar da IX Festa do milho verde.

Paróquia Sagrada Família

Avenida Cônego João Climaco, 115 – centro de Tatuí, ao lado da prefeitura municipal.

Secretaria Paroquial: Fone: (15) 3251-3558