Kickboxing de Cerquilho conquista medalhas na Copa São Paulo de Tatame

No último final de semana, 18/02, aconteceu a Copa São Paulo de Tatame 2017 na cidade de Santa Isabel/SP. Alunos e o Professor Marcel Marques da academia Beast – Martial Arts Academy participaram da competição.

Marcel Marques conquistou medalhas na categoria kick light e no light contact. O aluno Matheus Vinicius, foi campeão no light contact. Os alunos Breno Muniz, Vitor Souza, Ederson e Diocel também participaram das competições.